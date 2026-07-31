Trump anunță un acord privind Gaza. Israelul și Hamas au încă obiecții

Donald Trump susține că a fost încheiat un acord pentru dezarmarea completă a Hamas și retragerea trupelor israeliene din Fâșia Gaza. Declarațiile oficialilor israelieni și ale reprezentanților Hamas arată însă că există încă neînțelegeri privind ordinea și condițiile aplicării măsurilor.

Președintele american a prezentat înțelegerea drept un pas important pentru schimbarea conducerii din Fâșia Gaza.

„Acest acord este un pas critic pentru ca Gaza să fie, în sfârșit, guvernată de un nou guvern palestinian, care va lucra îndeaproape cu Consiliul pentru Pace pentru a ajuta poporul palestinian”, a transmis Donald Trump pe rețelele de socializare.

„În același timp, Israelul va avea securitatea pe care o merită, iar Gaza nu va mai fi folosită drept bază pentru atacuri teroriste”, a adăugat președintele american.

Hamas refuză să depună armele înaintea retragerii Israelului

Israelul și Hamas au semnat anul trecut un armistițiu negociat de Statele Unite. Discuțiile privind a doua etapă a înțelegerii au rămas însă blocate. Planul în 20 de puncte al lui Trump prevede ca Hamas să predea armele și să distrugă rețeaua de tuneluri. În același timp, trupele israeliene ar urma să se retragă din Gaza. Planul mai include instalarea unui guvern palestinian tehnocrat, desfășurarea unei forțe internaționale și reconstruirea teritoriului afectat de război.

Oficiali de rang înalt ai Hamas ar fi acceptat planul. Cele două părți nu s-au înțeles însă dacă dezarmarea trebuie să aibă loc înainte sau după retragerea Israelului.

„Nu vom lua nicio măsură privind dezarmarea înainte de retragerea Israelului din Fâșie”, a declarat Ghazi Hamad, membru al echipei de negociere a Hamas, pentru Al Jazeera, relatează The Guardian.

„Acordul conține o prevedere clară, potrivit căreia Israelul trebuie să își respecte și să își pună în aplicare obligațiile. Dacă Israelul nu aplică acordul, nici noi nu îl vom aplica”, a declarat Hamad pentru AFP.

Israelul cere dezarmarea completă ca primă condiție

Un oficial israelian a declarat pentru Reuters că termenii propuși nu răspund cerințelor Israelului.

„Israelul cere dezarmarea completă a Hamas, inclusiv eliminarea armelor din Gaza și demilitarizarea completă a Fâșiei, ca o condiție prealabilă pentru orice proces”, a spus oficialul.

Acesta a precizat că planul discutat nu oferă „un răspuns satisfăcător acestor cerințe” și că Israelul și-a transmis obiecțiile. Un oficial american a recunoscut că diferențele dintre cele două părți nu au fost rezolvate. Potrivit acestuia, Israelul este „foarte sceptic că Hamas se va dezarma”. Oficialul a adăugat că Trump ar fi „foarte, foarte dezamăgit” dacă Israelul nu ar respecta acordul.

Reprezentanții Statelor Unite și ai Consiliului pentru Pace nu au prezentat un calendar exact. Aceștia estimează că dezarmarea Hamas și a altor grupări din Gaza ar putea dura între 200 și 350 de zile.

Hamas a anunțat la începutul lunii că și-a dizolvat guvernul din Gaza. Gruparea susține că se pregătește să transfere puterea către un comitet tehnic sprijinit de ONU.

Atacurile din Gaza continuă

Liderii Hamas urmează să discute cu mediatorii din Egipt, Qatar și Turcia despre a doua etapă a planului american.

„Acest proces va dura aproximativ 14 zile sau poate chiar mai mult. Trebuie să convenim asupra fiecărui detaliu: cum va fi aplicat acordul, când va fi aplicat și care vor fi mecanismele de punere în practică”, a declarat Ghazi Hamad.

Situația din teren rămâne însă departe de prevederile prezentate de Trump. Atacurile israeliene au ucis joi cel puțin șase palestinieni în Gaza, iar armata israeliană continuă să își extindă controlul asupra teritoriului. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul intenționează să ajungă să controleze 70% din Fâșia Gaza.

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