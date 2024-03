Tururi Gratuite AMTeatru Free Walking Tours

Platforma AMTeatru lansează cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului un program în premieră de promovare a teatrelor bucureștene, sub forma unor tururi interactive gratuite, plus recomandări proaspete și ponturi despre producțiile MUST SEE care se joacă în luna respectivă.

Participanții pot afla povești despre clădirile care găzduiesc evenimente culturale, dar și despre evenimentele la zi, ce este de văzut și ce este de ocolit în fiecare lună în București. Există mai multe rute care se desfășoară alternativ, iar accentul va fi pus nu doar pe instituțiile de stat, cât și pe cele private.

„Ne propunem să efectuăm tururile gratuite AMTeatru în prima duminică a fiecărei luni, de la ora 15, începând cu 7 aprilie, cu plecare de la Piața Universității, din fața Teatrului Național dar, în funcție de gradul de interes, putem suplimenta numărul tururilor“, spun organizatorii. Tururile clasice vor avea loc în limba română cu un număr între 5 și 15 persoane, iar la cerere se pot organiza și tururi private, eventual în limba engleză. Nu există o taxă pentru acest program, dar donațiile pentru ghid sunt încurajate, în funcție de mulțumirea participanților la tururi, desigur. Înscrierile cu anticipație de minim 24 ore sunt obligatorii în formularul de aici: https://bit.ly/4a8IFwD.

Uma Casa Portugesa în 9 aprilie, la Nottara

La Teatrul Nottara, AMTeatru prezintă un nou proiect unic, intitulat Uma Casa Portuguesa, un spectacol muzical cu fado. Este povestea celor aproape două secole de istorie, în care fado-ul (destin, soartă) a evoluat constant pentru a se adapta ritmului culturii portugheze. Un gen care a rămas fidel naturii sale primare, și anume un cântec al Lisabonei și al Portugaliei, un cântec despre mare și lume, un simbol al identității Portugaliei dar și o punte de legătură permanentă în dialogul multicultural. Concertul din data de 9 aprilie susținut de Ricardo Caria și Monica Oprea, împreună cu trupa MoniAcustique, va prezenta o fărâmă din genul muzical portughez fado, care face parte din Patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Acordurile sublime de chitară portugheză – instrument muzical cu 12 corzi, în formă de pară, unic în lume – vor umple inimile tuturor celor care au înțeles că au nevoie de muzică, de poezie și de teatru pentru a-și alina sufletul. Reprezentația de la ora 19 are biletele epuizate, dar la avanpremiera de la ora 17 mai sunt câteva disponibile pe platforma bilete.ro

Love for Sale în 28 mai la Luceafărul

AMTeatru a ales să producă la finalul anului trecut un spectacol independent, avand la bază un scenariu original semnat de Claudia Ciobanu și regizat tot de ea. După foarte buna primire de la premieră și de pe 5 martie, la Sala Luceafărul va avea loc a treia reprezentație, iar biletele sunt deja disponibile pe platforma bilete.ro. Protagoniști au fost aleși doi dintre tinerii interpreți cu voci deosebite și multă experiență atât în țară, cât și în străinătate, Jazzy Jo și Petru Călinescu. Spectacolul combină momente teatrale, cu scene de teatru-dans, totul învăluit în muzică jazz live cântată de cei doi protagoniști, acompaniați de experimentații muzicieni de la Groovin High Project: Ciprian Pop, Alex Borșan, Vlady Săteanu, Andrei Paraschiv. Momentele coregrafice au fost gândite de Cezara Blioju si sunt realizate de dansatorii Ana Badea și Alyn Arhire. Sound design-ul îi aparține lui Radu Ion, iar light design-ul lui Alin Popa, make-up Raluca Popovici, iar producător este Mădălin Guruianu.

Platforma www.AMTeatru.ro este un portal care își dorește să influențeze cât mai multe persoane în a merge din ce în ce mai des la teatru și oferă două puncte de vedere complementare, originale.