Update

Intervenția autorităților este îngreunată de faptul că „unele mărfuri sau elemente de reținere atârnă de pod”, creând condiții nesigure și instabile.

Update

20 de muncitori în construcții care lucrau la pod în acel moment sunt căutați de autorități

Imagini incredibile în SUA. O parte a podului Francis Scott Key din Baltimore s-a prăbușit după o coliziune cu o navă.

Nava considerată vinovată are numele Dali, era înregistrată în Singapore și transporta containere spre Colombo, Sri Lanka. La momentul redactării acestui articol, nava de 300 de metri lungime și 50 de metri lățime este părăsită sub pod.

Podul, care a fost construit în 1977 și a fost numit după autorul imnului național american, are o lungime de peste 2600 de metri și a fost unul dintre cele mai lungi poduri continue din lume la finalizarea sa.

Aproximativ 30,000 vehicule treceau pe acest pod în fiecare zi.

HOLY CRAP! The Francis Scott Key Bridge has collapsed after a ship collision in Baltimore. The 1,200 feet (366 m) span bridge was the third longest span of any continuous truss in the world. pic.twitter.com/sJBtEdEWas

— Brainless Politics (@BlessPolitics) March 26, 2024