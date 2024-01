Ucigașul Anders Breivik dă în judecată Norvegia

Anders Behring Breivik, bărbatul care a comis cel grav act de violență din Norvegia de după cel de-al Doilea Război Mondial, dă în judecată Norvegia pe motiv că îi sunt încălcate drepturile.

Breivik, care spune că are nevoie de interacțiune socială, va cere luni unui tribunal să pună capăt izolării sale în închisoare, aflată la 70 km nord-vest de Oslo, într-o secție de mare securitate.

Breivik a ucis, în 2011, opt persoane cu o mașină-capcană în Oslo, apoi a împușcat alte 69 de persoane, majoritatea adolescenți, într-o tabără de tineret a Partidului Laburist.

Acțiunea sa reprezintă cea mai mare crimă pe timp de pace petrecută în Norvegia.

Zona în care e închis include o sală de antrenament, o bucătărie, o sală de televiziune și o baie, după cum arată imaginile dintr-o vizită efectuată luna trecută de agenția de presă NTB.

De asemenea, el are voie să țină trei papagali ca animale de companie care zboară liber în zonă, a relatat NTB.

Mai mult de un deceniu de izolare „fără o interacțiune semnificativă” a avut un impact devastator, a scris avocatul lui Breivik într-un dosar depus la tribunalul districtual din Oslo.

