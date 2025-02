UE: Mai ușor cu umplerea depozitelor de gaz

„Traiectorii de umplere mai flexibile, cu sprijinul comisiei, pot ajuta la reducerea stresului sistemului și la evitarea distorsiunilor pieței legate de reumplerea stocării de gaz, susținând reumplerea în condiții mai bune de cumpărare și securitatea aprovizionării”, a spus Comisia Europeană. Reprezentanții CE nu au oferit mai multe detalii despre planurile sale.

Gazele din stocare acționează ca un tampon important pentru bloc în lunile de iarnă, când cererea este cea mai mare, reducând volatilitatea pieței. UE a introdus un obiectiv minim de 80% din capacitatea de stocare per țară în 2022 după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia și 90% pentru fiecare an după aceea, care va fi atins până la 1 noiembrie a fiecărui an. Problema este însă că aceste gaze stocate sunt mai scumpe decât cele produse curent sau importate curent, pentru că poartă cu ele tarifele de înmagazinare pretense de operatorii de profil. Acest tarif poate aduce și peste 10% în plus față de prețul de piață al gazului, ceea ce-l face neatractiv pentru furnizori, care preferă să cumpere gaze d eproducție curentă iar distribuitorii riscă să rămână cu cantități și în următorul sezon rece, care aduc încă o data plata înmagazinării. Prin urmare, niciun operator nu prea vrea să înmagazineze cantități mai. Pe de altă parte, dacă nu ai stocuri de gaze, se poate întâmpla ca în această iarnă, când gerul a făcut ca depozitele să se golească într-un ritm alert. În rpezent, gradul de umplere în România este de sub 30%. La 1 noiembrie, aveam grad de umplere 103%.

„O adevărată durere de cap pentru Europa”

Aceasta este „o adevărată durere de cap pentru Europa”, deoarece le semnalează comercianților că „s-ar putea să nu câștige bani din depozitarea gazului” în acest an, a declarat Laura Page, manager de informații privind gazele și GNL la firma de date Kpler.

România dispune de o capacitate maximă de stocare de 3,2 miliarde metri cubi. În asigurarea consumului de gaze, țara noastră se poate baza pe producția curentă, pe extracția din depozite și pe importuri.