Ungaria a oprit centrala nucleară de la Paks, singura din țară, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, a anunțat duminică premierul Peter Magyar, potrivit News.ro.

„Din cauza unei noi scăderi a nivelului apelor Dunării, una dintre cele două ultime unităţi de producţie ale centralei nucleare de la Paks va fi oprită la ora 1:30 dimineaţa” duminică (adică sâmbătă la ora 23:30 GMT), a scris el pe contul său de X cu puţin înainte de oprirea programată.”, a transmis șeful Guvernului ungar pe platforma X.

Centrala de la Paks, situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, asigură în mod obișnuit circa 40% din producția anuală de energie electrică a Ungariei. Cele patru reactoare, construite cu tehnologie din perioada sovietică, sunt răcite cu apă pompată din Dunăre.

„Producția centralei va scădea astfel la doar 240 de megawați”, a completat directorul Centralei de la Paks.

Operatorul centralei avertizase încă de vineri că nivelul tot mai scăzut al fluviului ar putea impune oprirea instalației spre mijlocul săptămânii viitoare, însă autoritățile au anunțat ulterior că măsura ar putea fi luată încă din acest weekend.

Scăderea debitului Dunării este pusă pe seama secetei prelungite și a valului de căldură care afectează Europa Centrală încă din primăvară. În mai multe sectoare, fluviul a atins niveluri minime istorice, iar meteorologii prognozează temperaturi de până la 42 de grade Celsius în următoarele zile.

Stare de alertă în România. Reactorul I de la Cernavodă a fost oprit

Reamintim că, la propunerea premierului Ilie Bolojan, CNSU a declarat stare de alertă în sectorul energetic, ca urmare a nivelului scăzut al debitului Dunării, care a dus la închiderea Unității 1 de la Cernavodă.

Mai mult, Guvernul a alocat 7 milioane de lei pentru măsuri care să devieze fluxul de apă în zona centralei de la Cernavodă. Reactorul II încă funcționează și este conectat la Sistemul Energetic Național.

Printre măsurile anunțate de premierul interimar se află și scufundarea unor barje care să permită redirecționarea fluxurilor de apă în zona centralei.