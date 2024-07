Urări de bine pentru americani

În perioada în care am deținut demnitățile de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României și de ministru al Justiției, am depus constant eforturi pentru dezvoltarea, aprofundarea și consolidarea acestui parteneriat in toate domeniile, cu accent in domeniul energetic si al statului de drept, fiind o prioritate asumata de statul roman.

La nivel personal, am avut şansa să îmi petrec câţiva ani din viaţă în Statele Unite Americii, unde am studiat la Yale Law School ( masterat si doctorat in drept) şi mi-am început cariera în avocatură pe Wall Street in New York City.

În toată această perioadă am legat prietenii care au trecut testul timpului avand şansa să cunosc spiritul american şi valorile democratice care îl definesc şi care străbat istoria Statelor Unite.