Va fi împresurat și liderul AUR? (II)

Conform unui articol publicat cu două săptămâni în urmă de incisivul jurnalist Liviu Alexa, patronul Ziarului de Cluj și al postului de televiziune NCN, președintele AUR, George Simion, ar fi decis să candideze pentru funcția de primar al municipiului Cluj Napoca la alegerile locale care urmează să se desfășoare în ultima decadă a lunii septembrie 2024. Potrivit surselor noastre, pe lângă trustul mediatic patronat de Alexa, președintele AUR s-ar baza într-un astfel de demers electoral pe promisiunile de sprijin ale unor afaceriști controversați, ca Avram Gal, regele clujean al fripturilor de vacă americană asortate cu foițe de aur, și Vasile Pușcaș, până relativ recent prințul favorit al afacerilor imobiliare mai puțin curate cu primăria lui Boc, precum și pe aderența locală a unui europarlamentar perceput cam sforar și sforăitor, care are biroul național în Cluj Napoca.

Un răspopit, oportunist și traseist, pe primul loc

Alături de brokerul neoprotestant și transatlantic Avram Gal, alintat Avrămuț, și de sponsorul reformat și filomaghiar Vasile Pușcaș junior, alintat Silică, AUR și liderul său George Simion se bazează în mod deosebit în captarea electoratului din Cluj Napoca și din restul Transilvaniei pe europarlamentarul ex-pesedist și ex-țărănist Cristian Terheș, căruia îi place să se prezinte cu prenumele americanizat Chris și cu crucea de pastor greco-catolic. Biserica greco-catolică nu-l recunoaște însă și și se dezice de el, mai mulți preoți și ierarhi greco-catolici din Cluj și din județele limitrofe (Maramureș, Bihor, Satu Mare, inclusiv din județul său natal Sălaj) caracterizându-l drept un cameleon și un oportunist pus pe flecăreală și pe învârteală. Pastorul Chris și-a pierdut calitatea de preot greco-catolic, fiind un păstor fără turmă și practicând un sincretism dubios. Cu toate acestea, a fost plasat pe primul loc pe lista AUR pentru alegerile europarlamentare de anul viitor.

Sub aspect politic, este un traseist sadea în căutare veșnică de ciolan mioritic, nu a paharului Sfântului Graal, fapt trădat și de conformația sa rubicondă. Credinciosul și bătăiosul părinte a flirtat aproape cu toate partidele româneștiîn numai un deceniu: PDL, PSD, PP-USL, PNȚCD și (acum) AUR. Cu 10-12 ani în urmă a fost un suporter înfocat al PDL și al președintelui Traian Băsescu, pentru care s-a bătut ca un leu-paraleu cu prilejul referendumului pentru demiterea acestuia, desfășurând o campanie forte în rândul românilor stabiliți în Statele Unite ale Americii. Poate că se va spovedi într-o bună zi cine l-a trimis și cine i-a comandat în misiunea pe care a avut-o pe Tărâmul Făgăduinței. După ce la București a ajuns la guvernare USL, constituită de PSD, PNL și PC (botezat ulterior PP-USL), încercat să se apropie de liderii acestor formațiuni, reușind la un moment dat să-i păcălească pe președintele PSD, Liviu Dragnea, și și pe președintele PP-USL, Dan Voiculescu, care l-au pus pe un loc eligibil (4), ca reprezentant al fantomaticului partid voiculescian, pe lista pentru alegerile europarlamentare din mai 2019.

Profitând de faptul că ambii aveau probleme penale grave, le-a intrat sub piele implicându-se, sub acoperământul de șef al organizației neguvernamentale denumite Coaliția Românilor din SUA, denumită pompos și Coaliția românilor pentru combaterea corupției (funcție din care a fost demis după ce a intrat în politică), într-o campanie critică la adresa abuzurilor Binomului SRI-DNA, în cursul căreia a fost promovat cu obstinație de postul de televiziune Antena 3 din trustul mediatic al lui Voiculescu. După circa un an de la accederea în Parlamentul European, și-a trădat binefăcătorii politici înscriindu-se în PNȚCD și devenind membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni de la Bruxelles. Țărăniștii autentici din Transilvania, grupați în jurul surorilor din București ale lui Corneliu Coposu și al rudelor din Cluj ale lui Iuliu Maniu, l-au privit cu circumspecție și nu l-au acceptat în cercurile lor. Părintele Chris a demisionat joi, într-un mod bombastic și sarcastic, din PNȚCD invocând motive demult știute, și s-a înscris în AUR, pentru a fi anunțat ca mare achiziție a acestei formațiuni la congresul desfășura în weekend la Alba Iulia. Adevăratul motiv al demisiei sale îl constituie faptul că nu a reușit să-i convingă pe liderii unei facțiuni țărăniste constituite în 2020, Alianța Țărănistă Națională, să accepte intrarea în așa-zisul Pol Suveranist și fuziunea ulterioară cu AUR, dezamăgindu-l profund pe George Simion cu aerele sale de atotștiutor și atotputernic.

Conexiuni plauzibile cu generalii gemeni Coldea și Oprea

Am început să am suspiciuni cu privire la conduita lumească a părintelui Chris cu vreo șase ani în urmă, după ce, în plină campanie anti-DNA, mi-a solicitat date despre procurorii de la DNA Oradea și despre șefa lor supremă Laura Codruța Kovesi, de care m-am preocupat mai mulți ani ca parlamentar și apoi ca publicist. I-am livrat mai multe informații, inclusiv declarații politice, interpelări parlamentare și articole de presă, dar nu am constatat vreo valorificare a lor, astfel că mi-a încolțit gândul unei exploatări în orb. Dacă tot am făcut vorbire de un exercițiu de spovedanie, așteptăm ca sfinția sa să ne spună dacă are vreo legătură de rudenie sau de altă natură cu o familie Negrea din orașul său natal Zalău. Este vorba de familia Negrea din care descinde doamna colonel Dorina Coldea, soția de aproape trei decenii a generalului Florian Coldea, șeful operativ al SRI de tristă amintire. Soții Coldea au fost colegi de an la Academia Națională de Informații, iar Dorina a fost prima și marea dragoste a lui Florin, după cum ne-au mărturisit părinții generalului într-un debriefing amical la domiciliul lor din Târnova județul Arad. După ce a ajuns șeful operativ al SRI, Coldea a avansat-o pe soția sa la gradul de colonel și a promovat-o șefă a Serviciului Protocol și apoi director al Centrului de Psihologie al SRI, funcție din care l-a ajutat pe soțul său să se descotorosească de mai mulți subalterni incomozi.

Potrivit unor surse locale, generalul Florian Coldea ar fi implicat într-o megaproiect imobiliar (mall, bază sportivă, blocuri de locuințe, parcări) la Zalău împreună cu un alt general, vechi colaborator și bun amic, Gabriel Oprea, printr-un afacerist săgeată al acestuia. Megaproiectul va fi realizat de dezvoltatorul imobiliar Petron Energy, pe o suprafață de teren de 12 hectare de pe amplasamentul fostei intreprinderi Armătura, care a fost cel mare obiectiv industrial din Zalău. Afaceristul proxy s-a lăudat unor apropiați că ar fi prieten cu George Simion și că s-ar vizita în familie cu liderul AUR. Cert este că generalul sfertodoct dă de o vreme târcoale AUR , după ce a bătut vreo doi ani la poarta vecină a PSD. Relativ recent a avut loc o întâlnire, într-o localitate mai singuratică din preajma capitalei, cu un avocat care l-a apărat în ultimele procese penale (fost președinte al Curții de Apel București și al Consiliului Superior al Magistraturii) și cu un membru de vază al AUR, bine poziționat și relaționat cu George Simion, care a cumpărat de la Oprea (în condiții deocheate, care sunt în vizorul unor organe) casa cu sufrageria devenită celebră după alegerile prezidențiale din 2008.. La această întâlnire s-a discutat despre ținerea sub control a lui Simion și chiar despre o preluare a AUR în cazul în care Oprea va reuși să intre în AUR cu câteva mii de foști membri ai UNPR.

Milițienii UNPR în căutare de AUR

Simptomatic este că în ultima perioadă AUR a fost năpădită de numeroși milițieni deocheați care au fost membri sau simpatizanți ai partidului intereselor personale ale generalului izmenar. De exemplu, la Satu Mare Oprea încearcă să-l impună șef al organizației județene pe fostul comisar șef de poliție Ion Hoțea, absolvent al Școlii de Miliție de la Băneasa, care a ocupat funcția de șef al Serviciului de Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, în care a comis numeroase abuzuri care nu au fost uitate de sătmăreni. Hoțea a ocupat și funcția de șef al Serviciului Satu Mare al Direcției Generale Anticorupție, în care s-a remarcat printr-o hoție și prostie cât casa. După ce s-a îmbătat cu trei subalterni la restaurantul Miorița din Satu Mare, situat vizavi de Palatul de Justiție, lângă care au parcat autoturismul de serviciu marca Dacia, la plecare au deschis forțat un alt autoturism marca marca respectivă, cu care au plecat în trombă, sub privirile stupefiate ale proprietarului, care a auzit sunând alarma sa și le-a strigat: ,,Hoților, nu-mi furați mașina!”. A sunat imediat la 112, iar echipajul trimis la locul faptei a constatat că autoturismul spart și furat era parcat, la loc de cinste, în fața Inspectoratului Județean de Poliție.

După pensionare, Hoțea și-a făcut firmă de construcții și a primit cadou, în perioada în care Gabriel Oprea era ministru de interne, lucrarea de renovare a sediului Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare. Actualmente firma lui Hoțea lucrează subantrepriză la megaproiectul de la Zalău. La fel, un fost polițist abuziv și corupt, care a cochetat cu UNPR, a fost uns șef al organizației AUR din orașul Huedin județul Cluj, cu responsabilități în arealul clujean al Munților Apuseni. În perioada în care eram senator, am primit sesizări ample și documentate la adresa acestuia, atât de la cetățeni cât și de la colegi polițiști, care-i imputau, în principal, că, în calitate de șef al poliției rutiere locale, a favorizat mafia hoților de lemne și mafia permiselor auto din zonă.

Toate acestea ne îndeamnă să ne întrebăm dacă n-o fi totuși adevărate afirmațiile lui Liviu Dragnea că generalul Florian Coldea i-ar fi spus din 2014 că George Simion este omul lui. Vom trăi și vom vedea cât de curând.