Vacanțe de vară fără caniculă. Cele mai frumoase destinații de coastă din Europa, recomandate de turiști

Farmecul Mării Baltice. Suedia, Letonia și Polonia

Suedia oferă una dintre cele mai spectaculoase alternative, mai exact plaja Sandhammaren din regiunea sudică Skåne. Cu nisipul său fin și apele limpezi de un turcoaz clar, locul amintește izbitor de insulele grecești, însă fără căldura arzătoare. Turiștii pot explora rezervația naturală din spatele plajei, habitat pentru elani și diverse specii de păsări, sau pot vizita farul istoric din secolul al XIX-lea, bucurându-se de gustări locale la prețuri accesibile, conform unor turiști ce au vorbit pentru The Guardian.

Tot în zona Mării Baltice, litoralul leton atrage prin liniștea stațiunii Saulkrasti. Situată la doar o oră de mers cu trenul de Riga, destinația impresionează prin pădurile parfumate de pini care coboară până pe plaja întinsă. Pentru familii, Polonia propune o experiență completă la Sopot, la scurtă distanță de orașul istoric Gdansk. Aici, turiștii pot face plajă pe nisipul alb, se pot plimba pe cel mai lung dig de lemn din Europa (511 metri) și se pot bucura de gastronomia locală, temperatura mai rece a apei fiind un compromis minor pentru o vacanță excelentă.

Sălbăticia Atlanticului și minunile Europei de Nord

Pentru cei care doresc să scape de arșiță, coasta Bretaniei din Franța este o alegere clasică și elegantă. Stațiunea Dinard, situată pe Côte d’Émeraude, oferă plaje liniștite, ideale pentru copii, galerii de artă, clătite și cidru autentic, toate la o temperatură perfectă de puțin peste 20 de grade Celsius. Mai la vest, în Irlanda, Peninsula Fanad din comitatul Donegal promite o întoarcere la natură. Plajele imaculate precum Rathmullan și Ballymastocker sunt străjuite de faruri emblematice și bătute de briza răcoroasă a Atlanticului, oferind un peisaj montan și maritim intact.

Aventurierii care vizează latitudini și mai înalte găsesc comori în țările nordice. Plaja Yyteri din Finlanda surprinde cu o întindere de nisip de 3 kilometri, dune spectaculoase, volei pe plajă și petreceri sub „soarele de la miezul nopții”, completate de tradiționala saună finlandeză. În Islanda, orașul nordic Akureyri este o alternativă excelentă, mai puțin aglomerată și mai accesibilă financiar decât capitala.

Aici, turiștii se relaxează în lagune geotermale ascunse în păduri și participă la expediții de observare a balenelor. Nici nordul extrem al Norvegiei nu trebuie ignorat; zona Varangerfjord fascinează cu insulele sale, satele pescărești părăsite, renii liberi pe marginea drumului și monumente istorice cu o puternică încărcătură emoțională, cum este cel dedicat victimelor vânătorii de vrăjitoare din Vardø.

Refugii surprinzătoare în Spania și Germania

Chiar și sudul Europei are propriile sale ascunzători răcoroase. Orașul Gijón, situat pe coasta de nord a Spaniei, atrage ibericii care fug de „cuptorul” din orașele centrale precum Madrid. Cu o vreme mai ploioasă, dar cu zile în care termometrele pot atinge un confortabil 27 de grade Celsius, Gijón este o destinație culturală efervescentă, găzduind evenimente de renume precum festivalul literar „Semana Negra”.

Nu în ultimul rând, coasta de nord a Germaniei reprezintă o evadare extrem de pitorească. Orașul hanseatic Greifswald impresionează cu arhitectura sa gotică impresionantă și ruinele abației Eldena – peisaje care au inspirat pictorii romantici de-a lungul istoriei. De aici, călătorii pot face excursii scurte cu trenul spre portul Stralsund sau cu feribotul către insula Rügen, o destinație estivală legendară a nordului.

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