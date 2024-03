(VIDEO) Arcul de Triumf din Paris, blocat cu tractoare şi baloţi de paie

Ce n-a văzut Parisul. Agricultori au blocat, vineri dimineaţa, neanunţat, Arcul de Triumf cu baloţi de paie şi tractoare.

Şaizeci şi şase de persoane au fost arestate, a anunţat poliţia capitalei franceze.

La scurt timp după orele locale 07:00 (06:00 GMT), maşini ale poliţiei erau dispuse lângă monument şi circulaţia de pe celebrul bulevard era în continuare blocată.

Declanşată în zori, manifestaţia de lângă Arcul de Triumf a luat sfârşit la orele locale 09:40, potrivit unui jurnalist al AFP.

Alte acţiuni au avut loc lângă Paris: patru tractoare blocau o ieşire de la periferie şi altele se poziţionau la nivelul unui alt acces al acestui bulevard ce înconjoară capitala franceză, potrivit poliţiei.

„Un convoi de tractoare este în drum spre palatul Versailles”, la câteva zeci de kilometri de Paris, unde vor fi „aşteptate” de un dispozitiv al poliţiei, a adăugat aceeaşi sursă.

Arcul de Triumf este un loc de comemorare a soldaţilor morţi în luptă pentru Franţa, unde o flacără este reaprinsă zilnic şi şefii de stat străini vin adesea când trec prin capitala franceză.

În 2018, monumentul a fost scena unor violenţe în timpul crizei sociale a „vestelor galbene”.

Police arrest more than 60 at farmers’ protest on the Champs-Élysées in Paris #France https://t.co/HKIUaArYC1

— Psephology and more (@PIRGuru) March 1, 2024