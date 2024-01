(VIDEO) Ca-n filme. Noi imagini de la protestul fermierilor francezi

Protestele agricultorilor francezi au continuat. Ei au blocat vineri una din cele mai importante autostrăzi din Franţa, A1 – legătura între Paris şi Lille, către Belgia sau Anglia; s-au format coloane de vehicule oprite lungi de câţiva km, relatează Reuters.

Sindicate locale ale fermierilor au chemat la formarea de baraje rutiere în Paris şi în împrejurimi pentru a creşte presiunea asupra guvernului, pe care îl acuză că nu face suficient pentru a-i ajuta în contextul preţurilor scăzute ale alimentelor şi al reglementărilor considerate excesive.

Se aştepta ca mai multe convoaie de tractoare să paralizeze circulaţia rutieră în jurul capitalei în cursul după-amiezii, chiar înainte ca premierul Gabriel Attal să răspundă într-un discurs la revendicările agricultorilor.

Filiala regională a sindicatului FNSEA intenţionează să formeze 11 baraje pe principalele rute utilizate de navetişti în jurul Parisului, inclusiv autostrăzile A6, A10 şi A13, arată un document de planificare consultat de Reuters. Conform serviciului online de specialitate al ministerului transporturilor, pe A1 blocajul se întindea în cursul dimineţii pe circa patru km. Presa franceză informează că agricultorii au format încă de la primele ore baraje rutiere şi în departamentul Essonne, la sud de capitală.

Guvernul a transmis că va anunţa măsuri imediate în cursul zilei de vineri, pentru a reduce tensiunile.

Farmers protests are now being mobilised right across France (and Europe). Farmers have had enough of being ignored or undermined by their own government. Farmers are our food supply. Support them whenever you can. #NoFarmersNoFood pic.twitter.com/J6cwkaZ9Mv — James Melville 🚜 (@JamesMelville) January 26, 2024

FRANCE – “We will fight them on the beaches” Farmers line up outside of Macrons beach house! We hear you France 💥 pic.twitter.com/Yhh4QAyAYg — Persephone (@persephvoice) January 26, 2024

🔥FRANCE – NOW – Montpellier is at a standstill, as 600 agricultural vehicles and over 300 tractors stand as one man in front of council offices. These are the people who will free you. Stand with them 🔥 pic.twitter.com/nOzcNV8374 — Persephone (@persephvoice) January 26, 2024

🚨🇫🇷 France Protests Truckers in solidarity with the Farmers are dumping foreign wine imports. Ludicrous Net zero taxes means Vineyards will also go bankrupt too. Guess what the Global Communists want to acquire their land too. pic.twitter.com/OqWADvvmKz — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 26, 2024

🇫🇷 Protesters in France carried off goods from a store in the commune of Clermont-l’Hérault and destroyed its parking lot. pic.twitter.com/NArjFIk0xw — Truthseeker (@Xx17965797N) January 26, 2024

France 🇫🇷 The protesting farmers are moving towards Paris to cause a major tractor blockade. Farmers’ protests are occurring in huge numbers right across Europe but still they are only receiving limited media coverage rather than headline news.pic.twitter.com/nuamWXDnJS — James Melville 🚜 (@JamesMelville) January 26, 2024

FRANCE – The farmers protest blocking roads and towns with their flocks! I have a new admiration for sheep 🔥 pic.twitter.com/TKiLii1rRf — Persephone (@persephvoice) January 25, 2024