(VIDEO) Emma Răducanu, de la extaz la agonie

Când toți credeau că Emma Răducanu a revenit, în sfârșit, la un nivel înalt, a venit surpriza.

Jucătoarea britanică de tenis a fost eliminată, joi, în turul doi al turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), cu premii de 267.082 de dolari.

Răducanu a fost învinsă de sportiva ucraineană Elina Svitolina, favorită 2 şi locul 25 mondial, scor 6-7 (5), 7-6 (3), 6-1.

Emma Răducanu se impusese, marţi, în primul tur al turneului de la Auckland, în faţa româncei Gabriela Ruse, victorie care i-a adus un cor de laude.

Accederea în sferturi este recompensată cu 6.608 dolari şi 54 puncte WTA, iar pentru prezenţa în optimi premiul este de 4.040 de dolari şi 30 de puncte WTA.

The least you can expect from the 2023 Comeback Player of the Year 🔥

No.2 seed @ElinaSvitolina fights back from a set down against Raducanu to arrange an Auckland quarterfinal with Bouzkova!#ASBClassic pic.twitter.com/PSomcV415m

— wta (@WTA) January 4, 2024