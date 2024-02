(VIDEO) Este oficial: Vom avea alegeri prezidențiale în septembrie

Liderii coaliţiei de guvernare PSD – PNL, preşedinţii Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, au anunţat, miercuri, la ora 19,00, decizia în privinţa organizării alegerilor din acest an, după ce, în cursul aceleiaşi zile, au avut loc şedinţe separate ale celor două partide pentru a aproba strategia.

Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale şi vor avea loc în iunie, iar PSD şi PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare şi separat la alegerile locale.

„Decizia coaliţiei este de a comasa cele două runde de alegeri. Această decizie a urmat unui proces prin care fiecare dintre noi am consultat birourile de conducere politică ale partidelor, ne-am reunit apoi în coaliţie şi suntem prezenţi pentru a prezenta această decizie finală, care, dincolo de comasare, prevede ca la nivelul alegerilor locale fiecare partid să candideze prin forţe proprii iar pentru alegerile europarlamentare să existe o listă comună”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Faptul că am decis să facem această comasare nu este împotriva democrației ci, dimpotrivă, un vot în plus pentru democraţie şi pentru a avea o reprezentare corectă pentru români. Am decis, şi le mulţumesc colegilor mei din PSD, astăzi, la fel ca şi colegilor din PNL, să avem şi o alianţă electorală pentru europarlamentare. Este evident că numai cele două partide se pot uni şi face față unui val extremist.Am mai hotărât ca în septembrie să avem alegeri prezidențiale şi în decembrie alegeri generale”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

„Am luat decizia corectă pentru România”, a spus Ciolacu.