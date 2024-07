(VIDEO) În California, peisaj de iad

Un incendiu urias de vegetaţie a făcut ravagii în nordul Californiei. Mii de locuitori au fost nevoiţi să evacueze zona, în timp ce un val de căldură „extrem de periculos” afectează regiunea, transmite AFP.

1.400 de hectare de prerie şi pădure au fost deja mistuite începând de marţi în apropiere de Oroville.

Incendiul se află la doar câteva zeci de kilometri de Paradise, care în 2018 a fost lovit de cel mai grav incendiu din istoria statului american, soldat cu 85 de morţi.

🚨🇺🇸 CA GOV. ISSUES STATE OF EMERGENCY DUE TO THOMPSON FIRE

California’s governor declared a state of emergency due to the Thompson Fire near Oroville, which has burned over 3,568 acres with no containment.

About 28,000 people are under mandatory evacuation orders.

