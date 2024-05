(VIDEO) Iranienii, mobilizaţi prin telefon la funeraliile „martirului”

Miercuri de la primele ore ale dimineţii zeci de mii de iranieni s-au adunat în centrul Teheranului pentru a-i aduce un ultim omagiu preşedintelui iranian Ebrahim Raisi decedat în accident de elicopter.

Locuitorii din Teheran au primit mesaje pe telefoane prin care erau îndemnaţi să „asiste la funeraliile martirului”, miercuri fiind declarată zi liberă.

Agitând portrete ale preşedintelui defunct şi drapele iraniene, oamenii s-au adunat în jurul Universităţii din Teheran, unde ghidul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, urma să conducă de la ora locală 09:00 (05:30 GMT) rugăciunea de la ceremonia de rămas bun pentru Ebrahim Raisi, decedat la 63 de ani împreună cu alte şapte persoane într-un accident de elicopter, printre care şeful diplomaţiei Hossein Amir-Abdollahian.

Autorităţile iraniene au decretat cinci zile de doliu naţional, pregătind în acelaşi timp procesul de înlocuire a lui Raisi, care fusese preşedinte al Iranului din 2021.

Prevăzute să dureze până joi, funeraliile au început marţi la Tabriz, mare oraş din nord-vestul Iranului, lângă care s-a produs accidentul.

Cele opt sicrie acoperite cu drapelul iranian au fost apoi transferate în oraşul sfânt Qom, la sud de capitală, unde o mulţime imensă a asistat la ceremonie.

Numeroase şi imense portrete cu „martirul” Ebrahim Raisi au fost arborate şi agăţate în locuri publice în principalele oraşe ale Iranului.

Preşedintele defunct va fi înhumat joi la Machhad (nord-est), oraşul său natal.

Funeraliile sunt organizate, conform tradiţiei marilor adunări care au marcat primii 45 de ani ai Republicii islamice, precum cele care au urmat morţii generalului Qassem Soleimani, un înalt responsabil militar ucis într-un atac american în Irak în 2020.

Mai multe state străine, printre care Rusia, Turcia şi Irak, au anunţat că vor fi reprezentate la funeralii, însă nu la nivelul şefilor de stat.

Şeful politic al mişcării islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asistă la ceremonie, la fel şi numărul doi al Hezbollah, Naim Qassem.

I’m at President Raisi’s funeral in Tehran. Millions of people are in the streets. President Putin and Ismail Haniyeh have also come to pay their respects. Whateve Western media told you about Raisi being “disliked” in Iran is a lie. His passing is a loss for the entire world. pic.twitter.com/iVXFTXD6hV

— Richard Medhurst (@richimedhurst) May 22, 2024