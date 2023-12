Starea de urgenţă a fost decretată în Seychelles, un paradis turistic, în urma unei explozii uriaşe care s-a produs în cursul nopţii într-o zonă industrială de pe insula principală, Mahé. În același timp s-au produs inundaţii catastrofale, soldate cu cel puuțin trei morţi.

Deflagrația s-a produs la o companie de construcţii şi cariere, unde explozibilii erau depozitaţi în patru containere. Explozia a devastat zona, spulberând magazinele şi distrugând locuinţele din apropiere de-a lungul coastei de est a insulei Mahé.

