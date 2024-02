(VIDEO) Protestul tractoarelor la sediul Parlamentului European

Fermieri protestează marți cu zeci de tractoare la sediul Parlamentului European din Strasbourg.

UE crede că s-a făcut suficient și fermierii sunt fericiți acum… Nu s-au deranjat să-i întrebe pe fermieri ce părere au, a comentat un internaut imagini de la fața locului.

Fermierii au protestat săptămâna trecută și la Bruxelles, unde a fost organizat summit-ul UE. Protestul s-a încins ulterior.

French farmers arrived in Strasbourg this morning and headed towards the European Parliament.

EUROPEAN PARLIAMENT- Strasbourg NOW!

The EU thinks it’s done enough and the farmers are happy now …. They didn’t bother asking the farmers what they thought.

They disagree 🔥

