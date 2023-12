(VIDEO) Putin a plecat din Rusia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit miercuri la Abu Dhabi, urmând să poarte discuţii cu liderul Emiratelor Arabe Unite, şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Putin se va deplasa apoi la Riad pentru discuţii cu prinţul moştenitor saudit, Mohammed bin Salman. O incursiune rară în afara Rusiei pentru Putin, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare de către Curtea Penală Internaţională (CPI).

Nici EAU, nici Arabia Saudită şi nici Rusia nu recunosc jurisdicţia CPI.

Vladimir Putin has arrived in the United Arab Emirates at the start of a rare foreign trip

