(VIDEO) Rudele ostaticilor au dat buzna în Parlamentul israelian

Tensiuni în Knesset (Parlamentul israelian). Rude ale unor israelieni ţinuţi ostatici în Gaza au dat buzna, luni, la o şedinţă a unei comisii parlamentare.

Oamenii le-au cerut parlamentarilor să facă mai mult pentru a-i elibera pe cei dragi lor, relatează Reuters. Au fost afișate și pancarte pe care scria: „Nu veţi sta aici în timp ce ei mor acolo”.

NEW: Relatives of Israeli hostages burst into Knesset Finance Committee meeting demanding action

“Protesters say they have been ‘forgotten’ as Netanyahu touts mysterious ‘initiative’ to free hostages held in Gaza but declines to elaborate,” reports The Times of Israel.

