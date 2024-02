(VIDEO) Scene ca la război la Bruxelles, cu fermierii

Centrul Bruxelles-ului a fost blocat luni de zeci de tractoare, iar fermierii furioşi au dat foc la cauciucuri şi baloţi de paie si au fortat un baraj de Politie. Forţele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă. Totul s-a întamplat la mică distanţă de locul unde s-au reunit miniştrii agriculturii din UE, relatează Reuters.

Peste 100 de tractoare au fost parcate în jurul sediului instituţiilor Uniunii Europene, la mică distanţă de zona izolată unde miniştrii au sosit pentru reuniune.

a quite Monday and start of the week 😊 #agriculteur #AgriculteurEnColère #Bruxelles #Farmers pic.twitter.com/R3iNAZPk03

— Umberto GAMBINI 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺🇮🇹🇪🇺 (@UGambini) February 26, 2024