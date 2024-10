(VIDEO) Violenţe la Lisabona după uciderea unui bărbat de culoare

Incidente violente au avut loc marţi seara, pentru a doua noapte consecutiv, in mai multe suburbii ale Lisabonei după moartea unui bărbat de culoare, ucis de poliţie în circumstanţe care au fost denunţate de mişcările antirasiste, relatează AFP.

Poliţia a anunţat miercuri arestarea a trei persoane şi circa 60 de incidente în Lisabona şi în alte şapte comune din jurul capitalei Portugaliei.

Doi poliţişti au fost răniţi de pietre aruncate de protestatari şi două vehicule ale forţelor de ordine au fost avariate, în timp ce două autobuze şi alte nouă vehicule au fost incendiate, a anunţat poliţia portugheză într-un comunicat.

Alte două persoane au fost rănite, fiind înjunghiate „se pare de indivizii care au sustras şi incendiat” unul dintre autobuze, a mai spus sursa citată, precizând că starea persoanelor rănite nu este gravă.

În condiţiile în care acest gen de violenţă este rar în Portugalia, imaginile cu vehiculele în flăcări au circulat miercuri în presa naţională, potrivit căreia incidentele violente au fost provocate de grupuri de tineri din aceste cartiere defavorizate în care trăiesc comunităţi de imigranţi.

For the second day, the uprising in Lisbon continues, after the police murdered Odair Moniz, a black Cape Verdean immigrant cook, on Monday. Several cars were burned. #Portugal #Lisboa #OdairMoniz #BLM https://t.co/hbz0Cmhosd pic.twitter.com/QVFuFMRPdd



Violenţele au fost declanşate de moartea, în noaptea de duminică spre luni, a unui bărbat, în vârstă de 43 de ani, din Capul Verde, una dintre fostele colonii africane ale Portugaliei.

Odair Moniz a fost împuşcat mortal după ce a încercat să fugă de poliţie şi să atace ofiţerii cu un cuţit, conform versiunii poliţiei, care a anunţat deschiderea unor anchete penale şi disciplinare.

„Moartea persoanelor de culoare aflate în mâinile agenţilor de poliţie ridică cele mai mari îndoieli şi îngrijorări cu privire la motivaţiile reale ale intervenţiilor” forţelor de poliţie, a reacţionat asociaţia SOS Racisme, făcând legătura între acest caz şi alte „cazuri de brutalitate ale poliţiei”.

