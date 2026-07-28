VIDEO Ziua Națională a Ambulanței, marcată în Piața Constituției

Ziua Națională a Ambulanței este marcată marți în Piața Constituției, la 120 de ani de la înființare. Evenimentul nu este un protest, însă are loc în aceeași zi în care Federația Sanitas a anunțat declanșarea grevei generale în sistemul sanitar.

Organizatorii transmit că acțiunea nu are caracter de protest. Precizarea vine în contextul în care, tot marți, în sistemul sanitar au loc mișcări sindicale anunțate de Federația Sanitas.

De la trăsura trasă de cai la sistemul de urgență de astăzi

Prima „Salvare” din București a apărut pe 28 iulie 1906, la inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Instituția se numea atunci „Societatea de Salvare din București” și funcționa după deviza „Totdeauna şi tuturor, gata pentru ajutor!”. Primul echipaj era format dintr-un vizitiu și un sergent de oraș. Cei doi foloseau o trăsură trasă de cai, iar sediul era într-o clădire veche de pe cheiul Dâmboviței.

Un an mai târziu, profesorul Minovici a început pregătirea practică a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină. Din 1908, echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând din 1907, Salvarea a funcționat regulat. România a devenit astfel al treilea stat din Europa, după Olanda și Austria, care avea un asemenea serviciu.

În 1912 au fost aduse la București, de la Paris, primele ambulanțe de tip auto. În 1931, Nicolae Minovici a teoretizat pentru prima dată în lume „împingerea actului medical calificat la locul accidentului”.

Istoria serviciilor de ambulanță a continuat cu reorganizări importante. În 1995 au fost înființate serviciile județene de ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, ca unități cu personalitate juridică. Ulterior, sistemul a fost modernizat. În perioada 2003-2005 a fost introdus la nivel național numărul unic de urgență 112, iar după 2006 au fost stabilite noi reguli pentru echipaje, autosanitare și dotări medicale.

În 2013, serviciile județene de ambulanță au trecut în subordinea directă a Ministerului Sănătății. Din 2014, acestea se află în coordonarea operativă a Departamentului pentru Situații de Urgență.

Sanitas anunță grevă generală și acuză presiuni asupra angajaților

Federația Sanitas a anunțat că începe marți greva generală. Sindicaliștii acuză că, înainte de declanșarea protestului, în unele spitale ar fi apărut presiuni asupra angajaților. Organizația susține că a primit informații potrivit cărora conducerile unor unități sanitare cer liste cu numele salariaților care au semnat pentru participarea la grevă.

„Federația SANITAS a primit informații din spitale potrivit cărora conducerile unor instituții solicită liste cu numele salariaților care și-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora încă de astăzi, luni, 27 iulie”, a transmis organizația sindicală pe Facebook.

„Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege”, se mai arată în comunicat.

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, cere conducerilor unităților sanitare să respecte legea. El spune că procedurile administrative nu trebuie transformate într-un „instrument de descurajare a participării la grevă”.

Discuții la Cotroceni înaintea grevei

Federația Sanitas a fost invitată luni la Palatul Cotroceni, la o întâlnire de lucru despre grevă și revendicările sindicale. Discuția a fost mediată de Radu Burnete, consilier prezidențial. La întâlnire au participat și ministrul interimar al Muncii și ministrul interimar al Sănătății.

„I-am prezentat domnului Radu Burnete revendicările grevei generale și motivele care ne-au împins la această decizie”, au transmis reprezentanții Federației.

Sindicaliștii au acuzat guvernul interimar că „a ignorat orice formă de dialog social”. Ei spun că Ministerul Muncii i-a invitat la discuții abia după ce Curtea de Apel a suspendat demersurile guvernamentale privind proiectul legii salarizării.

„Reprezentantul Administrației Prezidențiale a fost de acord că revendicările Sanitas sunt corecte, argumentate și necesare pentru ieșirea din criză a sistemului de sănătate, însă decizia finală va aparține partidelor parlamentare”, a mai transmis federația după întâlnirea de la Cotroceni.

Sanitas a anunțat că va continua dialogul cu partidele parlamentare. Federația a mai precizat că a primit invitația ca marți să discute la sediul Ministerului Sănătății revendicările care pot fi soluționate de minister în perioada de interimat.

CITEȘTE ȘI