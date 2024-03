(VIDEO)Votul în Rusia. Încălzește hârtia!

Cerneala care dispare de pe buletinele vot este folosită în unele secții de vot din Rusia, potrivit Kiev Post, care preia imagini publicate de portalul rusesc independent Sirena.

Dacă încălzești hartia cerneala dispare, votul nu mai există, regimul nu mai este deranjat.

Buletinul poate fi apoi completat „cum trebuie”, explică Kiev Post despre tehnica folosirii hârtiei încălzite și votul cu cerneala invizibilă.

Russia: The fascist government is supplying polling places with pens with disappearing ink. Identified in Kursk and Rostov-on-Don so far. Voters are supposed to use these government-supplied pens when they vote. pic.twitter.com/9WwdkfXOD3

