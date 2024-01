Vilă la preț de apartament. ANAF o vinde în februarie

ANAF scoate la licitaţie, pentru a doua oară, o vilă cu două etaje şi teren în Ploieşti, judeţul Prahova. Preț de pornire, 130.000 de euro.

SESCSR Ploiești organizează la sediul din Ploiești, strada Aurel Vlaicu 22, camera 609, judeţul Prahova, licitaţie publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate:

– În data de 01.02.2024 ora 1200 în Ploiești, str Aurel Vlaicu 2, cam 609, județul Prahova, se va vinde la licitație următorul bun imobil – Imobil compus din teren în suprafață de 96 mp și construcție P+2E in suprafață totala de 231,9 mp din care 77,3 mp suprafața construita la sol în anul 1965 și suprafața de 154,6 mp (et 1 + et 2) construite și modernizate în anul 2008, fără autorizatie de construire, fără Carte funciară, situat în Ploiesti, strada Jupiter nr. 19, judetul Prahova, proprietatea debitorului (…), cu domiciliul în Ploiești, preț de pornire a licitației 658.117 lei, este anunțul postat.

Vila se află la a doua licitaţie.