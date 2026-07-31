„Vom conta pe energia din Ucraina”. Oana Țoiu explică măsurile luate după oprirea unui reactor de la Cernavodă

Potrivit Oanei Țoiu, dialogul a vizat impactul scăderii nivelului Dunării asupra producției de energie nucleară din România și posibilitatea ca Ucraina să contribuie cu energie în orele de consum ridicat.
România va conta pe energia din Ucraina după oprirea preventivă a unui reactor de la Cernavodă
Într-o postare publicată pe platforma X, ministrul interimar de Externe a precizat că a prezentat autorităților ucrainene efectele secetei severe asupra sistemului energetic românesc.
„Am prezentat implicațiile secetei severe din bazinul Dunării asupra producției noastre de energie nucleară și am discutat despre modalitățile de menținere a aprovizionării din Ucraina, ținând cont de capacitatea de producție a acesteia în domeniul energiei nucleare și de calendarul de întreținere”, a transmis Oana Țoiu.
Ministrul a subliniat că România și Ucraina colaborează pentru identificarea unor soluții care să permită menținerea alimentării cu energie în această perioadă.
Oana Țoiu: „În orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”
Potrivit ministrului interimar de Externe, discuția cu Andrii Sybiha continuă dialogul purtat în ultimele zile între premierul interimar Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Smîhal pe tema energiei.
„România a decis astăzi declararea stării de urgenţă pe piaţa energiei, ca urmare a secetei severe. Circumstanţele au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf vom conta şi pe producţia de energie din Ucraina”, a afirmat Oana Țoiu.
Aceasta a amintit și faptul că, în cadrul parteneriatului strategic convenit în luna mai de președinții celor două state, a fost stabilită dezvoltarea unei linii electrice de înaltă tensiune de 400 kV între România și Ucraina.
Ministrul român spune că interconectarea rețelelor aduce beneficii ambelor state
Oana Țoiu consideră că actuala situație demonstrează importanța cooperării energetice dintre cele două țări.
„Conexiunile reţelelor energetice aduc beneficii atât României, cât şi Ucrainei şi pieţelor UE, întrucât energia este un element vital al economiilor noastre şi afectează direct costurile şi calitatea vieţii cetăţenilor”, a transmis ministrul.
Potrivit acesteia, colaborarea în domeniul energiei este esențială pentru gestionarea perioadelor în care sistemele naționale sunt puse sub presiune.
Discuția a vizat și securitatea din Marea Neagră și atacurile cu drone rusești
Pe lângă subiectul energiei, cei doi miniștri au discutat și despre situația de securitate din regiune.
Oana Țoiu a declarat că și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina după noile atacuri ale Rusiei asupra orașelor ucrainene și că a primit informații actualizate privind situația de pe front și pregătirile pentru iarnă.
Totodată, ministrul a precizat că au fost analizate evoluțiile privind securitatea în Marea Neagră, inclusiv incursiunea unei drone ruse în spațiul aerian al României și doborârea a trei drone ruse de către Forțele Aeriene Române în cursul săptămânii trecute.
„Atacurile repetate asupra navelor civile din Marea Neagră au un impact profund asupra siguranţei navigaţiei şi asupra desfăşurării activităţilor economice legitime”, a mai transmis Oana Țoiu.
29 comentarii
Mergi tu în Ucraina să încarci energia cu lopata ?
Erata: dumping,NU dumbing.Scuze,dar eram baut crunt aseara / Promit ca nu m-am imbatat pentru ultima oara.Zii,tu,Ioane,mai departe,ca versurile tale dau foc ca Nero / Deci,daca Toaia vrea siguranta,sa-si cumpere Sandero.
Daca Kozolduiul bulgaresc functioneaza inseamna ca Oana Toiu ne aduce curent de la Cernobil! Ca Ukruina se vaita ca rusii ii distrug statiile de transformare si de productie de energie electrica. Sau or fi facut cumva o intelegere cu extraterestrii si le dau aia energie cit sa ne dea si noua ?
Sa apelezi la o tara aflata in razboi,ca sa-ti dea energie,in conditiile in care tu exporti la pret de dumbing, asta se numeste STAT CRIMINAL & MIZERABIL.
Am intrebat turiștii hoholi incorporabili aflați pe câmpurile de lupta la Nisa și mi-au confirmat ca putem conta pe energia din Hoholia atata vreme cât e razboi la televizor.
Vorbind in dodii.
EnerJia din Ucraina?! Aia n-au enegie nici ptr ei la cat le bombardeaza rusii liniile electrice si statiile de transformare. Poate energia lumanarilor ucrainene.
Stați că n-am înțeles: de ani de zile ne arătați la știri cum rușii distrug centralele electrice ucrainene și cum ii lasă pe oameni în beznă și în frig.. abia făceau față consumului de curent cu generatoare donate de occident… iar acuma au așa surplus încât ne dau și nouă?! (știți, pe noi nu ne-au bombardat rușii – Doamne ferește! – și totuși nu avem curent în timp ce Ucraina are!? Foarte tare! Felicitări dragi lideri romàni pt. politicile pro-ursuliene!)…
Dud de Venetia, stai jos, nu ai inteles nimic.
@Ești – Nu provin chiar la Veneția, mulțumesc… și am recunoscut că nu înțeleg. Explică-mi tu, că te văd om luminat..
Nu-i cere ce nu poate. Nu poți avea dialog cu un papagal userist.
sa intampla atunci cand puneti politici la carma tarii! Stati cu gura cascata la straini! Coafeze, frezori, covrigari si latrai de partid, meseriasii lucreaza in alte tari!
– unde vezi un dezastru in economie, vezi mână pesede
Ursula e userista?? Peeeseeedeee ordinele ei le-a executat.
Daca nu ne ascundem dupa cires!!! rezulta ca nu avem productie de energie ptr. consumul casnic.Pe vremea lui Ceausescu acesta reprezenta aproximativ 10-15 % acum cand nu mai avem industrie mare consumatoare-aluminiu,otelarii,siderurgie,fabrici de ciment etc.etc nu putem asigura minimul necesar casnic?.Vai de tine Romanie,apelam la Ucraina care ne pune pielea pe bat.Traiasca capitalismul romanesc.
Doamna varză murată , și lu Ucraina cine îi dă ? Îi dai tu ?
Bolojan&Nicusor ati donat gratis miliarde Lei ukraina asta, acum v-ajuta cu kwh la pret de zece ori mai mare. Cum scapam de impostorii usristi&bolojan ?!
Curios, despre „băieții deștepți” autohtoni , nici o postare.
Nu-i grav, avem numai deștepți in comentarii.
Ca de exemplu useristi ca tine.
Ce ‘glumă’!
Sinistra gluma.
Aia se caftesc de mama-focului, isi distrug reciproc instalatiile electrice, iar noi importam energie din zona de razboi. Apoi o exportam si lor si ‘fratilor’ nostrii. Buna afacere!
Ce MANIPULARE ! Acum mămăligarilor iubiti Slava Ucraina ! Ucraina în război ne vinde energie ! Ucraina în război mareste pensiile ! Ucraina în război vinde benzina mai ieftină decât în România ! Aveti idee ce prosti sunteti mămăligarilor ?
Sistemul energetic romanesc are nevoie ca ziua sa fie senin, noaptea sa ploua si vantul sa sa bata tot timpul. Altfel festila e viitorul Romaniei.
la inceput ne-au cuplat fortat cu Bulgaria, vreo 20 de ani. Nu se discuta despre cele doua tari separat, ci intotdeauna despre aderarea Romaniei si Bulgariei, la pachet.
Acum bordelul vestic a gasit alti „prieteni” pentru romani, nu auzi decat Romania+Ucraina= love, diferenta fata de primul caz fiind ca Ucraina e o tara aflata in conflict militar.
E atat de stravezie intentia de a baga estul european in malaxor incat nici nu trebuie mai mult de 5 minute de lectura a „stirilor’ prefabricate.
Ministrul român spune că interconectarea rețelelor aduce beneficii ambelor state. Nu ar fi fost crect sa se scrie : interconectarea retelelor ,aduc beneficii ambelor state.
Nu. „Interconectarea aduce” este corect, subiectul este singular.
past–-
Intradevar cuvantul interconectarea ,este la singular ,dar urmat de cuvintul retelelor ,nu se mai poate spune ca este singular.
Oana, fa-te ca lucrezi!
hahaha, pseudonatia aia de racheti o sa-ti vanda curent la 5x pretul