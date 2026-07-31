„Vom conta pe energia din Ucraina”. Oana Țoiu explică măsurile luate după oprirea unui reactor de la Cernavodă

Potrivit Oanei Țoiu, dialogul a vizat impactul scăderii nivelului Dunării asupra producției de energie nucleară din România și posibilitatea ca Ucraina să contribuie cu energie în orele de consum ridicat.

România va conta pe energia din Ucraina după oprirea preventivă a unui reactor de la Cernavodă

Într-o postare publicată pe platforma X, ministrul interimar de Externe a precizat că a prezentat autorităților ucrainene efectele secetei severe asupra sistemului energetic românesc.

„Am prezentat implicațiile secetei severe din bazinul Dunării asupra producției noastre de energie nucleară și am discutat despre modalitățile de menținere a aprovizionării din Ucraina, ținând cont de capacitatea de producție a acesteia în domeniul energiei nucleare și de calendarul de întreținere”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul a subliniat că România și Ucraina colaborează pentru identificarea unor soluții care să permită menținerea alimentării cu energie în această perioadă.

Oana Țoiu: „În orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”

Potrivit ministrului interimar de Externe, discuția cu Andrii Sybiha continuă dialogul purtat în ultimele zile între premierul interimar Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Smîhal pe tema energiei.

„România a decis astăzi declararea stării de urgenţă pe piaţa energiei, ca urmare a secetei severe. Circumstanţele au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf vom conta şi pe producţia de energie din Ucraina”, a afirmat Oana Țoiu.

Aceasta a amintit și faptul că, în cadrul parteneriatului strategic convenit în luna mai de președinții celor două state, a fost stabilită dezvoltarea unei linii electrice de înaltă tensiune de 400 kV între România și Ucraina.

Ministrul român spune că interconectarea rețelelor aduce beneficii ambelor state

Oana Țoiu consideră că actuala situație demonstrează importanța cooperării energetice dintre cele două țări.

„Conexiunile reţelelor energetice aduc beneficii atât României, cât şi Ucrainei şi pieţelor UE, întrucât energia este un element vital al economiilor noastre şi afectează direct costurile şi calitatea vieţii cetăţenilor”, a transmis ministrul.

Potrivit acesteia, colaborarea în domeniul energiei este esențială pentru gestionarea perioadelor în care sistemele naționale sunt puse sub presiune.

Discuția a vizat și securitatea din Marea Neagră și atacurile cu drone rusești

Pe lângă subiectul energiei, cei doi miniștri au discutat și despre situația de securitate din regiune.

Oana Țoiu a declarat că și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina după noile atacuri ale Rusiei asupra orașelor ucrainene și că a primit informații actualizate privind situația de pe front și pregătirile pentru iarnă.

Totodată, ministrul a precizat că au fost analizate evoluțiile privind securitatea în Marea Neagră, inclusiv incursiunea unei drone ruse în spațiul aerian al României și doborârea a trei drone ruse de către Forțele Aeriene Române în cursul săptămânii trecute.