Vorbele dureroase ale lui Pandele pentru soția sa, Firea

Comedie politică totală. Gabriela Firea, în căutare de validare a candidaturii sale la Primăria Capitalei, a luat televiziunile la rând ca să-și spună of-ul și, ca să fie mai convingătoare, a relatat ce ar fi sfătuit-o soțul său, primarul Florentin Pandele. Firea nu vrea însă să-l asculte, deoarece are o „datorie” față de cei care au votat-o.

Așadar! Gabriela Firea, la Digi: „Când am candidat la Primăria Capitalei nu a fost de acord (Pandele – nr), nu am fost încurajată de el pentru că mi-a spus că va fi foarte greu, el fiind deja primar de câteva mandate. Am o datorie față de cei care m-au votat și nu am ieșit primar. Am o datorie să-mi finalizez proiectele și față de oamenii care doresc să fiu candidat. Mi-a spus: după părerea mea, nu este bine să te întorci la primărie pentru că este greu, te-ai îmbolnăvit, ți-ai lăsat acolo sănătatea și până la urmă loviturile cele mai dure au venit din interiorul partidului, nu din afară. Aș vrea să mă duc să muncesc la Primăria Capitalei, nu aș vrea să folosesc Primăria Capitalei și votul cetățenilor din București pentru a accede la o funcție, la cea mai înaltă funcție de partid.„