Piersic Jr., mesaj emoționant. Putea fi pentru tată său, dar nu e

La câteva zile după ce tatăl său a fost internat și operat de mai multe ori, Florin Piersic Jr. a postat pe Facebook o imagine și un mesaj. Sunt pentru mama sa, Tatiana Yekel, care s-a stins din viață acum câțiva ani.

”O actriță de la care am învățat atâtea lucruri. O actriță a cărei unică fericire, în ultimii ei ani de viață, era să mă vadă pe scenă”, scrie fiul marelui actor Florin Piersic, potrivit stiripesurse.ro.

Cu tatăl său, o relație nu tocmai bună

„Nu e o poză simpatică, nu e o poză de postat.

E doar un instantaneu dintr-o piesă de teatru, surprins acum vreo 40 de ani. Dar are dramatism, are tristețe, are gând.