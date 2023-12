Vremuri grele și complicate pentru Uniunea Scriitorilor

Am scăpat și de procesul intentat de Nicolae Manolescu și de Uniunea Scriitorilor și nu am nici un resentiment. După cum n-am nici un interes material față de Uniunea Scriitorilor din România. Nu am fost membru și nu mi-am dorit niciodată să fiu. Hotărîrea aceasta am luat-o încă înainte de 1989, de pe vremea cînd USR nu era condusă de Nicolae Manolescu și cînd statutul de membru al acestei organizații reprezenta o anume mîndrie și aducea anumite avantaje. Pur și simpu n-am vrut și nu mi-am dorit. Explicațiile sunt personale și n-au legătură cu statutul sau conducerile acesteia.

După 2010, am publicat în Cotidianul o serie de articole cu punctele de vedere ale celor care contestau situația juridică în care se afla Uniunea Scriitorilor în acești ani și Nicolae Manolescu a înaintat plîngeri civile împotriva societății comerciale care editează ziarul și a cerut tot soiul de despăgubiri. (Dacă i-aș fi bănuit trăsăturile care domină în comportamentul său de acum nu l-aș mai fi însoțit la Timișoara în campania sa de posibil președinte al României prin 1992).

De îndată ce am publicat punctele de vedere ale confraților săi, Nicolae Manolescu (o vreme, mare boier pe seama culturii române la UNESCO) a inițiat mai multe procese împotriva celor îl contestau. Mai mult, a cerut diverse despăgubiri și a amenințat cu plîngeri penale pe toți cei care nu au fost de acord cu el sau cu felul în care administrează Uniunea Scriitorilor din România. De ani buni, Nicolae Manolescu ocupă autoritar un post de conducător literar-administrativ al USR. Numai că n-o ia acasă!

De ce s-a încăpățînat Nicolae Manolescu să cheltuie sume importante din banii Uniunii și să blocheze discuțiile despre statutul juridic al Uniunii Scriitorilor din România nu știu. Ține de felul în care înțelege el legile în vigoare, de modul în care este consiliat juridic și de felul său de a conduce „uniunea”.

Iată un fragment din plîngerea lui Nicolae Manolescu și a USR:

Ultimul recurs al USR/Nicolae Manolescu a fost declarat nefondat în data de 8/11/2023. Prin această hotărîre, Casa Serafim și ziarul Cotidianul au fost achitate, Uniunea Scriitorilor și Nicolae Manolescu fiind buni de plată pentru toate cheltuielile de judecată.

Procesele civile inițiate de Nicolae Manolescu și USR au obligat învinuiții să cerceteze toate actele de înființare și de funcționare a Uniunii Scriitorilor și să încerce să se apere. În acest moment, Uniunea Scriitorilor din România se judecă în tot felul de procese cu contestatarii săi sau ai lui Nicolae Manolescu.

Separat de acestea, Uniunea Scriitorilor a fost pusă în fața unor prevederi legale și a unor hotărîri judecătorești care nu mai pot fi evitate și care o obligă să le respecte. Au fost emise clarificări privind Legea de funcționare a asociațiilor și fundațiilor, precum și privitoare la înregistrarea membrilor. Devine din ce în ce mai clar că înregistrarea USR nu corespunde legilor în vigoare. Nici înregistrarea sa ca asociație de drept, nici înregistrarea membrilor. Și, pe cale de consecință, nici contractele încheiate.

În actuala formulă, persoana juridică Uniunea Scriitorilor din România este într-o situație dificilă și nu este opozabilă nimănui. Alte asociații s-au adresat justiției pentru a obține lămuriri privind modul de înregistrare și funcționare al unei asociații/fundații. Iar decizia obligatorie a ÎCCJ din 13/11/2023 este valabilă și pentru Uniunea Scriitorilor din România, precum și pentru alte asociații profesionale ca pretinse de creație.

Regret dificultatea în care a ajuns USR. Problemele produse ei și membrilor săi de comportamentul președintelui Nicolae Manolescu rămîn însă valabile. Mai precizez că în articolele publicate și în disputa juridică întinsă pe mai mulți ani, noi nu ne-am referit la activitatea criticului și istoricului literar Nicolae Manolescu.

Mai mult, situația complicată de acum a USR nu vine neapărat de la procesul cu ziarul Cotidianul sau cu scriitorii cu care se încă se mai judecă. În 13/11/2023, într-un recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut precizări care sunt valabile și pentru Uniunea Scriitorilor din România și o obligă la clarificări de natură juridică.

Trebuie citită cu atenție încheierea ICCJ:

La fel, comunicările primite de ziarul Cotidianul (pe care le reproducem alăturat) obligă la aceleași clarificări. O punere urgentă în acord cu legea a documentelor de funcționare a Uniunii Scriitorilor din România.

Dacă se mai poate!