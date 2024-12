Șantierul Naval Damen Mangalia va disponibiliza aproape 300 de angajați, măsura fiind anunțată miercuri, 18 decembrie 2024, de către directorul general al companiei, Sofien Lamiri. Conform acestuia, 295 de angajați vor fi concediați pentru a asigura continuitatea activității șantierului în ciuda dificultăților financiare majore cu care se confruntă.

Lamiri a detaliat contextul în care a fost luată această decizie, subliniind că, în ciuda faptului că Șantierul Naval Damen Mangalia a fost implicat în mai multe proiecte de înaltă tehnologie și a livrat lucrări importante, compania a intrat într-o perioadă dificilă, ajungând în insolvență. „Am găsit un șantier competitiv atunci când am preluat conducerea în iunie 2023, însă provocările financiare au fost imense. Deși am reușit să livrăm proiecte importante și am reînnoit portofoliul de comenzi, dificultățile economice și lipsa unor proiecte mari ne-au forțat să ajungem în această situație”, a declarat Lamiri.

Șantierul Naval Damen Mangalia a încercat să preia proiecte de mari dimensiuni pentru a asigura un flux constant de muncă, dar aceste proiecte necesită investiții substanțiale și capital de prefinanțare, iar negocierile cu instituțiile financiare pentru a securiza astfel de fonduri sunt încă în desfășurare. „Avem nevoie de un capital mare pentru a susține proiectele de amploare. Timpul este un factor limitativ, iar fără aceleași investiții nu putem supraviețui”, a adăugat Lamiri.

Conform declarațiilor sale, șantierul este unul mare, care necesită mai mult de 2 milioane de ore de muncă anual pentru a fi susținut. Cu toate acestea, noile comenzi de reparații aduc doar câteva zeci de mii de ore de producție, iar veniturile generate de acestea nu acoperă costurile operaționale ale șantierului. În aceste condiții, disponibilizările sunt o măsură necesară pentru a reduce cheltuielile și pentru a asigura, într-o oarecare măsură, viitorul companiei.

„Este o zi grea pentru noi toți. Le mulțumesc angajaților pentru devotamentul și responsabilitatea cu care au tratat provocările cu care ne-am confruntat. Decizia de a reduce personalul este una extrem de dificilă, dar este o măsură care trebuie luată pentru ca șantierul să poată supraviețui și să aibă un restart, chiar și în condițiile unor proiecte mai mici”, a concluzionat directorul general al Șantierului Naval Damen Mangalia.

Pe 28 noiembrie 2024, Adunarea Generală a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia (2MMS) a decis rezilierea contractului de asociere încheiat în 2018 cu Damen Holding, compania olandeză care deținea 49% din șantier. Decizia a venit ca o măsură de protecție pentru statul român, conform ministrului Economiei, Radu Oprea. Șantierul Naval 2 Mai Mangalia este controlat majoritar (98%) de Ministerul Economiei, iar prin această reziliere, statul român își preia controlul complet asupra șantierului.

Surse din cadrul șantierului dar și guvernamentale au confirmat că au avut loc discuții între Arnout Damen, CEO al Damen Shipyards Group, și premierul Marcel Ciolacu.

Aceste evenimente au loc într-un context economic dificil, în care Damen Mangalia se află în insolvență, fără comenzi din decembrie, inclusiv lucrări de reparații navale.

Damen Mangalia a intrat în insolvență pe 19 iunie 2024, ca urmare a unor cereri de recuperare a unor datorii de aproximativ 400 de milioane de euro, majoritatea provenind din Grupul Damen. Raportul preliminar al insolvenței indică faptul că 147 de creditori au solicitat aproape 2 miliarde de lei (400 milioane de euro).

În 2018, Damen a preluat 51% din acțiunile Daewoo Mangalia Heavy Industries, fosta companie sud-coreeană, care lăsase în urmă datorii de 730 milioane de euro. În schimbul asumării datoriilor, Damen a cedat 2% din acțiuni statului român, care și-a păstrat controlul prin Șantierul Naval 2 Mai.