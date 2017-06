„Michael Jackson a fost ucis“

Chiar dacă Michael Jackson, una dintre cele mai emblematice figuri din industria muzicală, a plecat în mod prematur dintre noi, în urmă cu opt ani, muzica lui va dăinui veșnic în sufletele celor care l-au ascultat și apreciat.

La doar 50 de ani, Michael Jackson a murit în urma unei supradoze de medicamente, însă familia sa încă susține că a fost ucis. Gânduri din pragul nebuniei, mărturii dubioase din colțuri obscure ale showbiz-ului sau membrii familiei spun adevărul? Probabil că nu vom ști niciodată. Deși asupra morții regretatului artist planează teorii ale conspirației, până în prezent, doar un singur om a fost găsit vinovat pentru acest incident dramatic.

Cu toate că medicii legiști au constatat în urma autopsiei că decesul a survenit în urma unui stop cardiac provocat de un anestezic foarte puternic, administrat chiar de medicul său, Conrad Murray, care a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru crimă involuntară, familia sa crede că în spatele morții artistului a stat, de fapt, altcineva.

Jermaine Jackson, fratele mai mare al lui Michael Jackson, susține că „mai mulți oameni“, în afară de medicul ajuns în spatele gratiilor, sunt de vină pentru moartea fratelui său, scrie Fox Business.

„Voi spune doar observația mea cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat și când s-a întâmplat. Eu cred că el (nr. doctorul, Conrad Murray) reprezenta doar un deget de la o mână mai mare. Erau mai mulți oameni implicați în uciderea fratelui meu. Cu toate astea, spiritul lui va trăi mereu, el este cu noi tot timpul“, a spus Jermaine Jackson.

Conrad Robert Murray, medicul personal al lui Michael Jackson din perioada în care a murit, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare în 2011 pentru administrarea unor doze letale de propofol (un anestezic folosit în domeniul sanitar). Chiar și așa, cu ajutorul unor avocați buni și ceva bani pentru plata cauțiunii, medicul a fost eliberat după doar doi ani, în 2013. La începutul lunii iunie anul acesta, publicația Trinidad&Tobago a scris despre faptul că Medical Board din Trinidad și Tobago (MBTT) investighează afirmațiile potrivit cărora Murray tratează pacienți dintr-o unitate medicală fără licență. Mai mult decât atât, o săptămână mai târziu, Trinidad Express a raportat că Murray este înregistrat la MBTT în rol de consultant cardiovascular. Medicului îi este interzisă practicarea medicinii în Statele Unite ale Americii, însă din punct de vedere juridic el are voie să practice în alte țări. Contactat de US Magazine în baza acestor informații, Jermain Jackson a declarat că nu îl interesează viața medicului: „Chiar nu știu prea multe despre el, nu-mi pasă unde se duce“.

Teoria conspirației, alimentată de fiica sa

Paris Jackson, fiica cea mare a superstarului, a acordat un interviu fără perdea celor de la revista Rolling Stone, la începutul acestui an. Ea susține că tatăl său a fost ucis: „Tatăl meu vorbea mereu despre oameni care ar fi dorit să-l elimine și la un moment dat a spus că urmează să fie ucis. Toate dovezile indică acest lucru. Știu că sună a conspirație, dar adevărații fani și familia știu cu certitudine. A fost o înscenare. În schimb, Paris Jackson a recunoscut că nu știe exact cine l-a omorât pe tatăl său, dar a explicat că el a avut o avere de miliarde de dolari și că mulți apropiați ai lui s-au transformat în adevărați dușmani. Paris avea doar 11 ani atunci când tatăl ei a murit, în 2009.

În prezent, tânăra în vârstă de 18 ani îl învinovățește pe doctorul Murray de moartea lui Michael, dar susține că ceva mult mai sinistru se ascunde în spatele decesului și că își dorește să se facă dreptate o dată pentru totdeauna.

50 de ani de la lansarea „Jackson Five“

În anul în care familia Jackson comemorează opt ani de la trecerea în neființă a starului pop, frații săi au decis să încerce să accepte faptele, motiv pentru care au plecat într-un turneu aniversar al trupei Jackson Five. „Oamenii pot spune ce vor despre noi, dar, într-un final, noi am fost o familie, am ținut unii la alții înainte de a cunoaște succesul, astfel că vom continua să fim o familie“, au declarat frații Jackson, în cadrul unui interviu.

De asemenea, fratele cel mai mare din familie spune că ei se concentrează pe vindecare și încearcă să o ia de la început, motiv pentru care el și frații săi, Tito, Jackie și Marlon, au decis să meargă în turneu pentru a sărbători 50 de ani de la lansarea trupei care i-a făcut celebri.

Deși Michael nu este prezent fizic alături de frații săi, Jermain spune că Michael este alături tot timpul de ei, mai ales pe scenă.