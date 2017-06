Anticorupție de cartier

Scandalurile în care sunt implicați unii dintre procurorii de bază ai DNA au demonstrat că mulți nu sunt cu nimic mai buni decât infractorii pe care-i anchetează.

Subteranele fetide ale luptei anticorupție au ieșit de curând la iveală, odată cu publicarea înregistrărilor în care Laura Codruța Kovesi cerea unor subalterni să „înhațe“ anumiți oameni politici. Dar asta nu a fost chiar o premieră absolută. De multă vreme se afirmă că, în loc să se ocupe doar de infractori, DNA se implică, mai curând, în jocuri politice care nu au mai nimic în comun cu lupta anticorupție.

„Decapați!“

În înregistrările invocate mai sus, Laura Codruța Kovesi îi cere ferm unuia dintre subordonați: „Uncheşelu, ştiţi ce-mi doresc: să «decapaţi» instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. (...) Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. (...) Sunt unele chestiuni îngrijorătoare: sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu e soluţionată. (...) Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm!“. Da, la un moment dat, pentru DNA era foarte ușor să „înhațe“ pe oricine. Dar abia după ce unul dintre procurorii anticorupție ajunge pe mâna justiției devine conștient de gravitatea deciziei de a trimite pe cineva la „Beciul Domnesc“. Acuzat de corupție, într-un dosar în care a și fost arestat preventiv, fostul procuror Emilian Eva a declarat plin de remușcări: „Dacă știam condițiile din arestul preventiv, să știți că nu aș fi semnat niciun mandat de arestare cât puteam să arestez și niciun mandat de reținere“. Regrete tardive. Trimis în judecată, tot Eva, atunci când a fost întrebat despre înregistrările cu Laura Codruța Kovesi, a făcut o declarație enigmatică: „Când veți afla adevărul veți avea un șoc“. Care adevăr, ce șoc? Poate că vom afla într-un viitor nu prea îndepărtat.

Un smardoi de mahala: procurorul Mircea Negulescu

Pe la începutul acestui an, Kovesi era extaziată de activitatea DNA Prahova, despre care afirma: „DNA Ploiești este una dintre structurile teritoriale cele mai performante, cu cele mai multe dosare, colegii de la Ploiești fac o echipă foarte bună, profesioniști...“. Dar la scurt timp după acele aprecieri excesive, au ieșit la iveală niște informații privitoare la activitatea procurorului Mircea Negulescu de la DNA Prahova. Informații care au ridiculizat atât optimismul, cât și viziunea excesiv de pozitivă a șefei DNA. Poreclit „Portocală“, Negulescu a ajuns în atenția publică tot prin publicarea înregistrării unei convorbiri telefonice: „Eu nu am culoare politică. O zdreanţă ordinară. Aia şi cu procurorul general, o altă zdreanţă ordinară. Un lucru de căcat. Ăla nu e ultraj“. Dar acea convorbire nu era o premieră pentru Negulescu. La un moment dat, unul dintre celebrele filmulețe ale lui Sebastian Ghiță îl are drept protagonist chiar pe el: „Băga-mi-aş... în mă-sa! Nu mai putem să trăim pe planeta Românica din cauza lu’ un jegos ca Sebi Ghiţă, care este un vagabond, o zdreanţă. Eu spun aşa... Eu i-o spun în faţă până la urmă: bă, eşti o zdreanţă! Du-te... de aici de panaramă!“. Pus în fața acestei replici furioase, omul de la celălalt capăt al firului, probabil tot procuror DNA, a replicat: „Da, bă, dar ţi-au ţinut spatele şi ăia de la Bucureşti, ba şi Kovesi“. La care Negulescu a răspuns: „Da. Bă, mă jur că îi spun în faţă că n-am ce să... Ce să îmi facă, să-mi... beeeep... Păi, toate n-au plecat, frate, de la mine?“. Ideea era că nu se știe ce persoană din lumea politică i-ar fi cerut să ancheteze pe cineva anume. O „traiectorie“ punctată de interlocutor: „Păi, dacă îl bagi pe Ghiţă, îl toarnă pe Dragnea şi, gata, rezolvăm!“. Replica lui Negulescu a fost de-a dreptul caustică: „Lasă-mă, mânca-ţi-aş gura, că-s periculos rău de tot, mă jur că-s foarte periculos. Dar, bă, dacă nu mă cunoşti, du-te-n... beeep, nu te băga cu mine, mânca-ţi-aş gura, că mă ia capul! Asta nu suport!“. Dar ceea ce era cu adevărat grav pentru justiție rezulta dintr-o altă discuție telefonică, purtată tot cu un procuror, probabil șeful său. O convorbire în cursul căreia Negulescu a recunoscut că a întreținut relații intime cu avocata unuia dintre inculpații pe care-i ancheta. Iar un asemenea episod este la fel de grav precum acela al unui medic de spital care s-ar culca cu pacienta pe care o îngrijește. Relație pe care „Portocală“ și-a asumat-o nonșalant: „Știi, am avut eu o relație cu Claudia, mi-a zis-o Pătraru“. Din cine știe ce motive, interlocutorul s-a mirat: „Ce treabă are el că ai regulat-o tu pe Claudia?“. Atunci, Negulescu s-a umflat în pene: „Păi, eu le regulez pe toate, să moară mama! Nu pot să stau o oră! Deci nu pot să mă salut cu o femeie cunoscută pe…“. Oare pentru ce se mândrea Kovesi cu un asemenea subaltern?

Eva, un procuror „de bază“

Și pentru că acum, când a ajuns la ananghie, procurorul Eva face asemenea declarații, este util să vedem cum a fost posibil ca, dintr-un procuror de bază al DNA, a ajuns să fie judecat pentru corupție. Emilian Eva este cel care, cu niște ani în urmă, a instrumentat dosarul „ICA“, cel care l-a trimis pe Dan Voiculescu în spatele gratiilor. Dar asta a fost cândva. Acum Eva a îngroșat rândurile infractorilor: anchetat de colegii lui din DNA, a fost arestat preventiv, apoi a stat în arest la domiciliu, iar acum este judecat de instanța supremă sub acuzațiile de luare de mită, spălare de bani, efectuarea de operaţiuni financiare și acte de comerţ, incompatibile cu funcţia deținută. În rechizitoriului lui se menționează că „în perioada mai – iunie 2014, pe când tatăl său era internat în Spitalul Clinic de Urgenţă «Profesor dr. Nicolae Oblu» din Iaşi, Eva i-a cerut medicului cardiolog Dan Tesloianu să facă toate eforturile profesionale «ca să fie bine pentru toată lumea»“. Ulterior, pentru ca într-adevăr „să fie bine pentru toată lumea“, Eva a dispus încetarea urmăririi penale faţă de doctorul Tesloianu, care era anchetat pentru luare de mită, înşelăciune, purtare abuzivă, fals intelectual, uz de fals şi înşelăciune. Rechizitoriul DNA menționează că, după ce dosarul medicului a fost clasat, procurorul Eva a cerut şi a primit diverse bunuri şi foloase necuvenite de la Dan Tesloianu, „drept contraprestaţie pentru soluţia favorabilă adoptată“. De asemenea, foștii colegi din DNA l-au acuzat că „în perioada respectivă medicul i-a furnizat inculpatului Eva Emilian diverse bunuri, mai ales opere de artă (13 tablouri), evaluate la 16.900 euro, diverse sume de bani sub forma unor pretinse împrumuturi, în cuantum de 3.900 euro, precum și un comision de 13.000 euro perceput de procurorul Eva cu ocazia unei tranzacţii perfectate de martorul denunţător, acestea din urmă în valoare 33.800 euro“.

Lucian Papici: de la „Caltaboș“ la „Referendum“

Lucian Papici este alt procuror de bază al DNA care a „dat cinstea pe rușine“. Posesor al unui vast „pedigree“ profesional, el este cel care a instrumentat dosarul „Trofeul Calităţii“, care l-a înfundat pe Adrian Năstase), precum şi dosarul „Caltaboșul“, care l-a trimis la pușcărie pe Decebal Traian Remeş. Tot el a „lucrat“ dosarele „Valiza“ şi „2 Mai“, care i-au aruncat după gratii pe Gigi Becali, respectiv Monica Iacob Ridzi. Papici a anchetat și dosarul „Referendumul“, de pe urma căruia Liviu Dragnea s-a ales cu o condamnare, ce-i drept, „cu suspendarea executării pedepsei“. În ciuda acestor mari succese, Papici a fost anchetat, alături de Horațiu Ciprian Andrei, sub acuzația de interceptări ilegale și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Implicarea lui în acest dosar a fost o afacere destul de complexă. La un moment dat, procurorii DIICOT Hunedoara au trimis în judecată 43 de persoane, inclusiv o serie de magistrați, avocați și oameni de afaceri. Unul dintre inculpații din acea anchetă a fost Aurel Puică. Acesta i-a cumpărat soției sale un telefon mobil care avea instalat un soft de spionare, denumit FlexiSpy, prin care erau urmărite mesajele tip SMS și care permitea localizarea telefonului prin GPS. La rândul ei, soția lui Aurel Puică a vândut telefonul altei persoane, care ulterior i-a vândut mobilul lui Papici, iar acesta din urmă l-a făcut cadou soției sale. Inițial, procurorii DIICOT Hunedoara au decis neînceperea urmăririi penale împotriva lui Papici, pe motiv că acesta nu știa că telefonul avea instalat acel soft. Ulterior, dosarul a fost redeschis, iar Papici a fost urmărit penal de Parchetul General, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 302, alin. 2, din Codul penal: violarea secretului corespondenței, care prevede că «interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă“. Mda: mari procurori, mari caractere.