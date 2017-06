Atacuri teroriste cu furgoneta și cuțite (Video/Foto)

Două zone frecventate din Londra au fost în noaptea de sâmbătă spre duminică ținta unor noi atacuri teroriste, la doar câteva zile de la masacrul de la Manchester. O furgonetă de culoare albă a lovit mai multe persoane la London Bridge, mai multe echipaje de poliţie intervenind la faţa locului şi izolând zona. Un al doilea incident a avut loc în Borough Market, iar un al treilea la Vauxhall. Ulterior, s-a dovedit că incidentul de la Vauxhall a fost unul separat, fără legătură cu atacurile teroriste.

Atacatorii au intrat cu furgoneta în pietonii de pe pod, apoi au condus până la Borough Market, o zonă aflată în apropiere, unde au coborât din vehicul și au înjunghiat la întâmplare oameni, până când au fost împușcați mortal de polițiști. Cei trei purtau false veste explozive. „Persoane înarmate cu cuţite pur şi simplu au înjunghiat oameni, de parcă nu le-ar păsa de nimic”, au povestit martori oculari.

Bilanțul victimelor a ajuns la 7 morți. Poliţia londoneză a anunţat anterior că şase persoane au fost ucise. Alți patruzeci și opt de oameni au fost internați în cinci spitale din Londra în urma atacurilor, potrivit Serviciului de ambulanță.

"Printre victime figurează și cetățeni francezi", a transmis Președinția franceză. Patru cetățeni francezi au fost răniți, dintre care unul se află în stare gravă, a precizat duminică ministrul de externe Jean-Yves Le Drian.





Harta atacurilor

Imagine cu unul dintre presupușii atacatori

Primele informații legate de atacuri

* În primul incident, o furgonetă a intrat în pietonii de pe Podul Londrei, doborând cinci sau șase, potrivit unor martor oculari. Un martor a afirmat că a văzut și victime cu gâtul tăiat. Autoritatea londoneză de transport a închis stația de cale ferată din apropiere, la cererea poliției.

* În Borough Market, o piață aflată la circa o jumătate de kilometru de pod, s-au auzit focuri de armă, după ce poliția a intervenit în urma unor apeluri care relatau despre înjunghieri. Ulterior, forțele de ordine au anunțat că sunt căutați trei suspecți.

* Poliția a fost chemată și în zona Vauxhall, situată aproximativ în linie dreaptă cu celelalte două puncte.

ACTUALIZARE 3.16:The Sun anunță că doi atacatori ar fi fost uciși de poliție, alți trei fiind în libertate.

ACTUALIZARE 3.15:The Sun scrie că sunt șapte morți în urma atacurilor. Cifra nu e confirmată oficial.

ACTUALIZARE 3.10: Presa britanică vehiculează numărul de șapte morți. Ambasadorul României, Dan Mihalache relatează că nu are informații dacă printre victime s-ar afla și cetățeni români.

ACTUALIZARE 3.05: ”Asta e pentru Allah!”, a strigat unul dintre atacatori

ACTUALIZARE 3.00: Președintele SUA a scris pe pagina sa de Facebook și pe Twitter: ”Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!”

ACTUALIZARE 2.45: Premierul britanic Theresa May este în legătură permanentă cu autoritățile care au intervenit. Despre incidente a fost anunțat și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Theresa May a convocat de urgență ”Cobra” la prima oră a dimineții.

ACTUALIZARE 2.27: Presa britanică a relatat că sunt cel puțin doi morți. Poliția a lansat avertismentul ”Fugi, ascunde-te și anunță!”

ACTUALIZARE 2.00. Un al treilea incident de securitate a avut loc în capitala Marii Britanii. Deocamdată, nu se știu amănunte.

ACTUALIZARE 1.40. Poliția tratează incidentele ca fiind teroriste și caută trei suspecți, probabil înarmați, potrivit surselor Sky News.

ACTUALIZARE 01.30. Poliția londoneză confirmă un al doilea incident. Este vorba de focuri de armă și înjunghieri într-o piață din zona Podului Londrei.

ACTUALIZARE 01.25. Un jurnalist de la The Spectator a postat pe Twitter o fotografie făcută pe Podul Londrei, în care apare o persoană căzută pe asfalt.

ACTUALIZARE 01.20. Într-un incident separat, trei tineri ar fi fost înjunghiați.

ACTUALIZARE 01.15. Apar primele imagini după incidentul de pe Podul Londrei.

ACTUALIZARE 1.00. Cinci persoane sunt tratate la spital, în urma incidentului de sâmbătă seară, au anunțat autoritățile britanice.

ACTUALIZARE 00.50. Un martor a povestit pentru televiziunea BBC că o camionetă albă a intrat într-un grup de 20 de oameni. La volan s-ar fi aflat un bărbat, iar maşina mergea cu peste 80 de kilometri la oră. Poliţia vorbeşte de un incident serios şi 10 echipaje au fost văzute îndreptându-se spre locul incidentului. Sunt informaţii cum că au fost auzite şi focuri de armă, dar şi că una sau mai multe persoane ar fi fost înjunghiate.

S.P., I.R.