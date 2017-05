Bănetul cheltuit de români cu ocazia vacanței de 1 Mai

În jur de 94.000 de turiști au ajuns anul acesta în minivacanța de 1 Mai, în diverse stațiuni din țară, unde au cheltuit aproximativ 3,5 milioane de euro, cu 20% mai puțin decât în 2015, potrivit unui comunicat al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

În urmă cu doi ani, de Ziua internațională a muncii au plecat în vacanță 99.000 de turiști, potrivit FPTR.

Vedeta acestei minivacanțe a fost zona rurală, pensiunile reușind să atragă peste 40.000 de turiști. Cele mai căutate zone au fost Bran, Bucovina și Maramureș. În zona rurală, cazarea a costat între 40 și 300 de lei de persoană.

Litoralul românesc a fost și el la mare căutare în acest an. Deschiderea oficială și legală a sezonului s-a transformat într-o tradiție care îi determină an de an pe români să ajungă la mare de 1 Mai. "Nu putem face însă o comparație cu anul 2016, pentru că atunci am avut o vacanta prelungită, Paștele fiind legat de 1 Mai", spun reprezentanții FPTR.

Cei mai mulți turiști care și-au petrecut minivacanța de 1 Mai la malul mării au fost tineri.