Băsescu cere arestarea lui Coldea și Kovesi

Traian Băsescu a declarat joi seara la România TV că, dacă afirmaţiile lui Sebastian Ghiţă legate de întâlnirile dintre generalul SRI Florian Coldea şi șefa DNA, Codruţa Kovesi sunt adevărate, procurorul general ar trebui ”să îi ia pe toţi în seara asta” preventiv, ca să nu poată schimba informaţii între ei.

”Fraţilor, nu avem un procuror general să îi ia pe toţi în noaptea asta? Preventiv, că să nu schimbe informaţii între ei dacă vreţi. Aşa cum procedează ei, când îşi aduce aminte câte un delator de ce a fost acum 10 ani şi îl arestează preventiv sau aşa cum i-a făcut lui Udrea. Pe denunţuri de acum şase ani i-au cerut patru arestări într-o zi. De ce nu ar fi şi ei arestaţi preventiv, după declaraţiile lui Ghiţă?", a spus Băsescu.

Traian Băsescu a prezentat motivele care ar putea fi invocate pentru asemenea măsură: ”Dacă ei s-au subordonat unui şef de staţie, fie el şi CIA, dacă ei se întâlneau să discute treburile ţării în vilele SRI... În loc să meargă şeful SRI cu căciula în mână în faţa procurorului general (funcţia deţinută de Kovesi înainte de a fi procuror-şef al DNA - n.r.), procurorul general se ducea în vilele SRI. Dacă se confirmă lucrurile astea - Ghiţă spune că din 2010 în 2014 se întâlnea de două ori pe săptămână cu doamna Kovesi:..”

Ulterior, fostul președinte a scris vineri pe pagina sa de Facebook: "Fugarul Sebastian Ghiţă ne-a introdus într-un serial halucinant din care aflăm inclusiv faptul că generalul Coldea l-ar fi şantajat pe Victor Ponta pentru propunerea Doamnei Koveşi în funcţia de Procuror şef DNA (o propunere pe care eu am dorit-o).

Dacă ne luăm după practicile instaurate de Laura Codruţa Koveşi în DNA, începând cu anul 2015, o simplă delaţiune a unui inculpat – cum este Sebastian Ghiţă – ar fi suficientă pentru ca parchetul să procedeze la reţinere, încătuşare şi apoi să ceară arestarea celui vizat de delaţiune.

Oare cum ar fi dacă şi în acest caz s-ar aplica aceleaşi practici, iar şantajistul şi beneficiarul şantajului ar fi încătuşaţi şi băgaţi la beci până recunosc ceea ce nu au făcut? Ce zici Codruţa, ce zici Florine ?

Oricum, printre altele, lipsa de măsură, justiţia spectacol, nerespectarea drepturilor fundamentale, accentuate în anii 2015 şi 2016 au avut o contribuţie importantă la pierderea dramatică a alegerilor de către cei care v-au susţinut.

Încă nu îndrăznesc să evaluez efectele legislative care urmează, faţă de modului în care voi aţi făcut o justiţie orientată spre arestări şi distrugere de firme şi nu pe recuperarea banilor furaţi.

Măcar am conştiinţa împăcată că asupra efectelor derapajelor DNA am avertizat încă din 2015".