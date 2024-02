Arta batjocurii la procurori

Așa te face sistemul. Din două vorbe te minimalizează și din trei semnături te exclude cu acoperire legală. Ce a zis Marius Voineag, procuror șef DNA, sudat deja în scaunul de șef despre Liviu Alexandru Lascu, cel care a cercetat legalitatea unei afaceri în care erau implicați lucrători SRI?

„Dacă vrem să validăm teze eroice că cineva își asumă și-și fixează o țintă un plutonier de la SRI, înseamnă că e ok, validăm tezele astea eroice. Dar din punctul meu de vedere, serviciul militar era prost condus”. (Marius Voineag)

Și gata! S-a terminat. Dosarul s-a închis, Lascu a pierdut, a dispărut de pe scenă și cei care îl cunosc mai puțin reduc totul la un ridicat din umeri și la un „nu putea să-și țină gura?”

Noroc că acest procuror militar numit Liviu Alexandru Lascu nu a fost un gradat de mămăligă, ci un profesionist care nu s-a lăsat călcat de șenila sistemului. De îndată ce Marius Voineag s-a umflat în pene, Liviu Alexandru Lascu a dat fuga la G4media și a făcut următoarele precizări:

„Obiectul acestui dosar îl constituia achiziția de echipament pentru trupele de intervenție ale S.R.I, care s-a făcut prin semnarea unui acord cadru cu o societate comercială din București și a 3 contracte subsecvente cu această societate; suma totală achitată integral până

la data de 31.12.2022 de către S.R.I. a fost de aproximativ 2,4 milioane lei; au fost făcute plăți în baza unor documente de recepție semnate de angajați ai SRI care au atestat intrarea în întregime, în depozit, a echipamentului; din mijloacele de probă administrate în cauză (incluzând percheziții și ridicări de documente) a reieșit că până în luna martie 2023, o bună parte din numărul de repere achiziționate, mai mult de jumătate, nu intraseră în mod fizic în depozit; în cauză au fost cercetați în calitate de suspecți 6 angajați ai SRI, dintre care 2 ofițeri superiori (șefi ai unor compartimente și servicii), 1 subofițer și 3 angajați civili; suspecții fuseseră membri, pe rând, ai celor 3 comisii de recepție a echipamentului; în continuare, ar fi urmat să fie cercetați ofițeri din cadrul serviciului financiar și din conducerea unității, existând bănuiala legitimă că membrii comisiilor nu au acționat în această manieră

din proprie inițiativă și fără știința șefilor lor. Așadar, las la judecata dumneavoastră și a oricui, dacă dosarul în cauză era unul lipsit de importanță, periferic, în care eu

am bravat, prin asumarea unor teze eroice și luând la țintă un plutonier SRI, așa cum sugerează donul Voineag”. ( procurorul Liviu Alexandru Lascu)

Ce să înțelegem din acuzațiile procurorului șef DNA și din precizările lui Liviu Lascu?

Întîi de toate, din declarația cu morgă a prorcurorului șef DNA trebuie reținut că relațiile DNA cu SRI au rămas la fel de solide și pot fi, ca și pînă acum, producătoare de probe în dosare de corupție. Sau în cele de demolare necesară.

Al doilea lucru: Că respectivul contract cercetat de Lascu a fost încheiat pe vremea directorașului Eduard Hellvig. Dacă președintele Klaus Iohannis știa ceva

depre respectivul contract pentru achiziționat autoturisme sau nu este greu de dovedit. Zero probe. Dar nimeni nu poate opri iamginația cetățeanului să zburde cu o viteză nebună și să zică măcar atît:

– Cum să nu știe?

A treilea lucru: Cazul procurorului Liviu Alexandru Lascu este grăitor pentru control parlamentar asupra activității desfășurate de SRI. Sau a celor care nu se fac. Adică nu controlează nimic. Nu mai are rost să ne mai întrebăm cît de eficient este controul parlamentar asupra serviciilor secrete, mai ales asupra SRI, din moment ce nici măcar o infracțiune nu este accesibilă unui procuror militar, îndrituit de lege să cerceteze cauze de acest fel.

Al patrulea lucru de observat: Marius Voineag o duce bine. Profesia de procuror s-a dovedit a fi mai bănoasă decît cea a unui afacerist de succes. Cam în aceeași perioadă cu reacția procurorului și cu interviul eroic a lui Marius Voineag, a apărut în presă și sesizarea parlamentarului Emanuel Ungureanu făcută la ANI:

„În declarația de avere, pe lângă multe terenuri, multe apartamente, multe conturi, domnul Voineag a declarat o petrecere de botez cu daruri de 500.000 de lei, asta înseamnă 100.000 de euro. Trebuie să vedem cine a dat darul și dacă acele daruri n-au fost un fel de taxă de protecție. Eu cred că, în această declarație de avere, ANI poate găsi lucruri foarte interesante care trebuie oricum verificate foarte atent. Domnul Voineag trebuie să fie un exemplu de integritate, un exemplu de moralitate. Deocamdată, din declarațiile lui nu este foarte clar care este sursa unor sume de bani din această declarație de avere impresionată și pentru un bugetar de lux. (…)De ce ne ridică suspiciuni această declarație de avere? Pe lângă faptul că domnul Voineag poartă ceasuri la fel de scumpe ca Rareș Bogdan, este bizară activitatea domnului Voineag, de când a fost pus de Iohannis la șefia DNA. Domnul Voineag pare să acopere niște generali SRI, niște pești mari. Suspiciunea mea e că la acea petrecere de botez de 100.000 de euro e posibil să fi fost pe listă și niște generali SRI. Rog ANI să-și facă datoria” (Emanuel Ungureanu, citat de HotNews).

Și, ca să orbecăim mai departe într-o confuzie totală despre lege, justiție și procurori, despre cum funcționează statul paralel, cam în aceleași zile a apărut și înregistrarea audio cu Mircea Negulescu Portocală în timpul anchetei anticorupție din epoca de teroare a Laurei Codruța Kovesi. Nici un judecător nu a fost impresionat de tentativele lui Portocală de a agăța nevestele arestaților sau femeile cercetate. Comportamentul său nici măcar nu a fost incriminat, în ciuda faptului că probele au fost difuzate în văzul tuturor. Nici felul în care Portocală făcea anchete (un soi de decapare pînă la oase, de tip Kovesi!) nu a revoltat sistemul. Nici CSM-ul, nici Ministerul Justiției! Ai zice că abuzurile lui Portocală au fost percepute între lecțiile model de eficiență a muncii procurorului. Să învețe și tinerii magistrați, și funcționarii de la Uniunea Europeană.

Pentru intolerabilul spectacol grotesc și abuziv din comportamentul unui procuor achitat de sistem (mai ales pentru serviciile făcute!), reproducem o transcriere a interceptării publicate de Lumea Justiției. Ea ne arată cealaltă față a statului de drept, a justiției, a profesionalismului românesc în cercetarea corupției și ilustrează perfect prelungirea statului paralel în parchete și instanțe.

Caragiale este un mic copil de o pudoare adolescentină. Discuțiile de la DNA Ploiești fac parte din literatura document a felului în care a funcționat statul de drept în țara noastră în perioada Traian Băsescu-Laura Codruța Kovesi după un model importat și supravegheat de consiglieri străini:

„Procuror Mircea Negulescu: Bag p**a in ma-asa. Nu mai are toner, da… Zi-mi ce mai trebuie sa prindem. Sa scriem…

Politist Mihai Iordache: Banii astia… sumele de bani transportate de Alin Petran erau dati de…

Procuror Mircea Negulescu: Erau dati de…?

Politist Mihai Iordache: …am scris asa. (n.r. – tasteaza si vorbeste). ‘Declar faptul ca sumele de bani astfel scoase din tara si puse la dispozitia lui Alin Petran erau… dati’… (n.r. – Iordache tasteaza in timp ce Negulescu citeste legea printata, se aude cum rasfoieste paginile).

Procuror Mircea Negulescu: Ce ai scris? Ca la sediu… asa… aaa, despre aceasta intelegere…

Vlad Cosma: Iti iau si eu o gura, sa iau o pastila.

Procuror Mircea Negulescu: ‘Aceasta intelegere cunoscand si candidatul PSD Victor Ponta’…

Vlad Cosma: Il vezi martor?

Procuror Mircea Negulescu: Nu, vreau sa il vad luat. (n.r. – vrea sa il vada arestat pe Ponta)

Negulescu rade: Auzi: vreau sa il vad martor?… Ma pis pe el… Vreau sa-l vedem luat si pe el. Auzi? Eu daca voiam sa ii dau la temelie, il luam p-ala din… pentru ca am un as in maneca. Oricum, mi-a zis ca ai facut si in Hidro belea (n.r. – cu referire la faptul ca Onea i-a spus lui Negulescu ca Vlad Cosma a facut plangere in dosarul Hidro).

Vlad Cosma: Si asta o baga in acelasi…. sau alta lucrare ? (n.r. – daca acest denunt dictat de Negulescu o sa fie bagat de Onea in dosarul Hidro sau in alt dosar).

Procuror Mircea Negulescu (ii dicteaza lui Iordache): Intelegi? ‘De asemenea, cunosc faptul ca’…

Vlad Cosma: Buturuga mica vrea s-o darame p-aia mare.

Procuror Mircea Negulescu: Acum nici nu mai stii care e mica si care e mare. ‘De asemenea, cunosc faptul ca Sebastian Ghita a constituit o baza de date cu toti alegatorii din diaspora pe relatia Republica Moldova, baza de date cuprinzand un numar de 20.000 de oameni, identificati prin localitate, nume, numar de telefon mobil’, da? ‘De asemenea, baza de date cuprindea si persoanele imputernicite sa racoleze alte persoane’.

Politist Mihai Iordache: Pe votanti.

Procuror Mircea Negulescu: Pe votanti. Aaaa… ‘intitulati in tabele „supervizori” si identificati cu nr de telefon’.

Politist Mihai Iordache: Si nr lor de telefon mobil.

Procuror Mircea Negulescu: Asa, bun. Baza de date se afla intr-un server.

Politist Mihai Iordache: Sa fac mentiunea ca…

Procuror Mircea Negulescu: Serverul e asa… De asemenea, trebuie sa vorbim despre inscrisul (n.r. – cu referire la foaia cu posibilul scris al lui Ghita)

Politist Mihai Iordache: Inscrisul ala.

Procuror Mircea Negulescu: Inscrisul. E o schema, da? ‘De asemenea, cunosc faptul ca Alin Petran’, da? Si noi facem aia si iese ca e asta (n.r. – stia in urma intalnirii avute in trei, cu Onea si Cosma, ca o sa planteze inscrisurile la Petran folosind „schema” stabilita)…. ‘Alin Petran, pentru a justifica modul in care a cheltuit banii, a intocmit un inscris. A intocmit mai multe inscrisuri olografe care prezinta in detaliu modul in care erau cheltuiti banii pentru cumpararea voturilor in diaspora’. Si gata. Ca sa aiba si asta (n.r. – cu referire la Onea) motive sa poa’ sa intre pe colo, pe colo, sa caute… uuu… Ai luat-n gura, m-ai inteles?!

Procuror Mircea Negulescu: …nu ca o iei in gura, o iei in gura ca timp. Am scris asta? Ca asa…

Politist Mihai Iordache: Da.

Procuror Mircea Negulescu: Bun. Si ca a fost cheltuita suma de 350 de mii am scris?

Politist Mihai Iordache: Am zis asa: declara faptul ca, in contextul de mai sus, ‘declar faptul ca sumele de bani astfel scoase din tara si puse la dispozitie lui Alin Petran, insumand suma de 350 mii euro’, virgula…

Procuror Mircea Negulescu: ‘Insumand aproximativ suma de’…

Politist Mihai Iordache: Nu e; 350.

Procuror Mircea Negulescu: Sau 400. Zi-i de 400, da-l in p**a mea! (n.r. – cu referire la Ghita; Negulescu mareste suma din denunt cu 50.000 euro in plus)

Vlad Cosma: Din pix. (n.r. – constata lejeritatea cu care Negulescu mareste sumele ‘din pix’)

Procuror Mircea Negulescu: Am scos-o p-aia? Printeaz-o sa o semneze (n.r. – declaratia)… Fa-i d-ala, da-i ce vrei tu (n.r. – sa-i dea lui Cosma identitatea pe care o vrea Iordache)

Politist Mihai Iordache: Pai, ce identitate?! Fac toata procedura, cu domnule procuror, cu…?

Procuror Mircea Negulescu: Da, domn’e, normal! Pai, eu cu ce ma duc la el? Nu ma duc cu niste S-uri? Stai putin…

Politist Mihai Iordache: Arnaut Oleg… Cum sa zic? (n.r. – Iordache alege numele de identitate protejata Oleg)

Procuror Mircea Negulescu: Vitalie (n.r. – Negulescu corecteaza numele de Oleg si alege numele Vitalie).

Politist Mihai Iordache: Asa, cum il cheama pe ta-su si pe ma-sa?

Procuror Mircea Negulescu: Stie p**a.

Politist Mihai Iordache: Vreti sa ii zic eu? Igor (n.r. – Negulescu isi aprinde o tigara).

Vlad Cosma: Eu plec, nu mai stau!

Procuror Mircea Negulescu: Pai, stai sa termin procedura. Acum nu iti mai fac decat procedura cu aceeasi identitate de martor, nu-ti mai fac si ailalta cu asa, ca ti-o fac ei dincolo. Deci eu iti fac doar ce inseamna secretizat: denuntul, aia si martorul, atat (n.r. – stie ce o sa faca Onea mai departe cu identitatile). Ai inteles, Mihai?

Politist Mihai Iordache: Ce?

Procuror Mircea Negulescu: Deci denuntul…

Politist Mihai Iordache: Eu i-am facut toate: cererea catre procuror, denuntul, ordonanta, martor 1, martor 2 (n.r. – Iordache reductase deja, pana la sosirea lui Cosma in birou, cererea de acordare a identitatii protejate in care se presupunea in mod fals ca lui Cosma ii e frica de Ghita, si a redactat trei declaratii: ‘denuntul’, ‘martor 1’ si ‘martor 2’).

Procuror Mircea Negulescu: Martorul 2 nu-l mai face.

Politist Mihai Iordache: Martorul 2 care e?

Procuror Mircea Negulescu: Ala la vedere.

Politist Mihai Iordache: Il sterg.

Procuror Mircea Negulescu: Il stergi, da-l in p**a mea!

Politist Mihai Iordache: Il trec decat pe Arnaut Vitalie ala, Igor… p**a mea.

Procuror Mircea Negulescu: Nu, ma, ii dai martorul cu identitatea lui. Alea secrete le vreau.

Politist Mihai Iordache: P-alea secrete le vrea?

(n.r. – se printeaza)

Procuror Mircea Negulescu vorbeste la telefon: Salut! Ma auzi? Alo? Alo?

Vlad Cosma: Sa imi chem si eu masina.

Procuror Mircea Negulescu: Ce sa faci?

Vlad Cosma: Sa imi chem si eu masina sa ma ia.

Procuror Mircea Negulescu: Pai, stai sa faci astea (n.r. – Negulescu stie ca Vlad Cosma are telefonul la el)

Vlad Cosma: Mai dureaza un minut… Ce o face el cu hartiile (nr. – cu referire la ONEA)?

Procuror Mircea Negulescu: Ba, aia… Doamna… cand m-am dus cu Valcov.

Vlad Cosma: Ce-a zis? ‘Pleaca, ma, d-aici’?

Procuror Mircea Negulescu: Nu, m-am dus cu Valcov si i-am zis: bang, bang, bang. Si a zis: ‘Domnu’ Negulescu… e subtire imbracat (n.r. – probe putine)’. De Valcov, da? Ca Valcov de la mine a plecat si a fost.

Politist Mihai Iordache: Am facut si procesul-verbal de atribuire

Procuror Mircea Negulescu: Ok. Dai drumul si lu’ ala. Adica oamenii au baza ca pe ce pun eu mana… pai dai denuntul, unde e? Pai nu Arnaut ma, nu ma intereseaza…asta nici nu mai …

Politist Mihai Iordache: N-ai zis domne p-asta sa o dau, nu p-ailalta?

Procuror Mircea Negulescu: Nu, da-mi-o si p-ailalta. Stai sa-ti dau ….denuntul unde e?

Politist Mihai Iordache: Cautati-l.

Procuror Mircea Negulescu: Semneaza aici. Stai, sa vezi daca scrie cacatul ala, ia ceva care scrie, ia-l p-asta. Asa. Ai semnat? Ia… stai ca nu stiu ce a facut asta!… Cererea prin care imi solicita? Semneaza p-asta, declaratia de martor. Si la juramant acolo. Aia e pe Cosma Vlad, da? Sa nu semnezi cumva pe Arnaut… Asta ce este? (n.r. – se aude cum semneaza Cosma) A… semneaza asta, semneaza asta cu numele tau.

Vlad Cosma: Pai, si asta e tot cu numele meu.

Procuror Mircea Negulescu: Da! Cu numele tau… Si asta semneaza cu mana stanga. Ai semnat?

Vlad Cosma: Da.

Procuror Mircea Negulescu: Stai, sa fac si eu astea! (n.r. – se aude o bubuitura pe strada): Ptiu, baga-ti-ai p**a-n ma-ta!

Vlad Cosma: Ti-e frica.

Procuror Mircea Negulescu: Imi suge p**a, vine Ghita cu ce? Cu bomba atomica? Ce sa-mi faca… Aia e?

Politist Mihai Iordache: Luati-le acasa! Inchid?” (Lumea Justiției ,7 februarie,2024)

Poate că numai anchetele din anii proletcultismului, orientate pe decimarea lumii noastre vechi, au produs pagini mai odioase decît acestea!