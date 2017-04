Băsescu pledează pentru pedepse mai mici și "recuperarea omului"

Traian Băsescu a vorbit despre amendamentele sale depuse la proiectul de lege privind grațierea unor pedepse afirmand ca este de părere că sistemul de justiție românesc trebuie să vizeze, pe lângă recuperarea daunelor, și recuperarea omului.

"Această lege a grațierii este foarte bine-venită. Eu am considerat după 10 ani de mandat că odată cu alegerea președintelui Iohannis în decembrie 2014 s-a încheiat etapa de tranziție. România are toate instituțiile, are cea mai mare parte a legislației total adaptată legislației europene, chiar dacă în unele zone, dacă ne referim la Justiție, încă moștenim apucături din Codul penal din 1968, dar evident suntem în progres. România are nevoie de un moment zero în opinia mea și de adaptarea sistemului de justiție românesc la realitățile unui sistem european care, în același timp în care vizează recuperarea daunelor, vizează și recuperarea omului. (...) Amendamentele mele sunt îndreptate și în această direcție. Sunt total de acord că nu pot fi puși în libertate recidiviști, nu pot beneficia de grațiere cei care au produs fapte cu violență, au ucis, sunt acuzați de pedofilie șamd. Dar sunt foarte multe infracțiuni care se produc fără violență, iar din punctul meu de vedere proiectul este restrictiv", a afirmat luni Traian Băsescu, la dezbaterile din Comisia juridică referitoare la proiectul de lege privind grațierea unor pedepse.

El a menționat că în UE media de pedeapsă este de 9 luni, iar în România de 7 ani.

"Este ultimul lucru pe care justiția noastră îl are în vedere din practicile care sunt în momentul de față în penitenciare, în procesul de executare a pedepsei. Noi nu avem în justiția noastră și intenția de a recupera omul. Ni se pare că a-l înfunda 9 ani în pușcărie este un lucru care așa trebuie să fie. (...) Media de pedeapsă în UE, unde se are în vedere și recuperarea omului și recuperarea prejudiciului, este de 9 luni, pe cifrele oficiale din 2014. În România nu avem cifre oficiale, dar am niște aproximative, media de pedeapsă este 7 ani. Unde este recuperarea omului?", a explicat Băsescu.

Amendamentele depuse de Traian Băsescu la acest act normativ vizează, printre altele, grațierea pedepselor de până la 10 ani.

El preciza săptămâna trecută că amendamentele sale vizează și grațierea mamelor însărcinate sau cu copii de până la 14 ani în întreținere, inclusiv a acelora care au comis fapte de corupție, apoi grațierea pentru acele fapte cu grad redus de pericol social pentru care inclusiv Codul penal și Codul fiscal prevăd variante de achitare, precum și excluderea de la grațiere a faptelor produse cu violență sau a celor care recidivează.

Grupul PMP din Senat nu are reprezentant în Comisia juridică, dar senatorii partidului pot participa la lucrările Comisiei, fără a avea însă drept de vot.