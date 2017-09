”Brexit poate fi un succes, dacă suntem creativi”

Marea Britanie și Uniunea Europeană pot negocia un Brexit de succes dacă sunt creativi, a transmis marți premierul britanic, Theresa May, președintelui Consiliului European, Donald Tusk, informează Reuters.

”Fiind creativ în felurile în care abordăm aceste subiecte, găsim soluții care funcționează atât pentru statele ce rămân în continuare membre ale UE, dar și menținem cooperarea și parteneriatul între Marea Britanie și Blocul comunitar”, i-a transmis May lui Donald Tusk în cadrul unei întrevederi ce a avut loc pe Downing Street 10, casa premierilor britanici.

Theresa May a propus anterior ca în eventuala perioadă de tranziţie post-Brexit Marea Britanie şi Uniunea Europeană să aibă standarde identice de reglementare. "Avem nevoie de o abordare practică privind reglementările care să ne permită să colaborăm pentru a aduce prosperitatea popoarelor noastre", a afirmat Theresa May în discursul rostit în oraşul italian Florenţa.

La rândul său, ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat luni că în etapa iniţială Marea Britanie va avea reglementări similare cu cele comunitare, precizând că, treptat, reglementările britanice se vor schimba. "Vom începe de la aceleaşi poziţii, dar vom introduce modificări. Sigur că vor apărea diferenţe în materie de reglementări, Guvernul britanic va face totul cum vrem noi", a argumentat David Davis.