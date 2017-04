Bucureștiul ține mai mulți consilieri și funcționari decât Berlinul, Madridul și Londra

Orașul București, care are mari probleme cu traficul, cu poluarea generată de acesta, cu curățenia, cu situația Radet, cu transportul în comun sau cu clădirile cu risc seismic, își permite să dețină mai mulți funcționari și consilieri decât Berlinul, Madridul, Londra sau Budapesta. Primăria București pentru 1,88 milioane de locuitori/suprafață de 228 km pătrați are 860 de funcționari publici, 10 consilieri personali ai primarului, raportat la 207 angajați (69 funcționari și 138 personal contractual) la nivelul Primăriei Berlinului, digitalizată complet (pentru 3,46 milioane de locuitori/suprafață de 891,68 km², 17 sectoare). Primăria București are 55 de consilieri locali, cât Madridul, care are o populație de 3,2 milioane de persoane, ce se dublează dacă luând în considerare zona metropolitană în întregul ei și care administrează un buget de cinci ori mai mare, mai mulți decât Londra (Autoritatea Londrei Mari este reprezentată de primarul Londrei și de Adunarea Londrei, care are 25 de membri , cu 30 mai puțin decât numărul de consilieri ai Primăriei București, la o populație de 7,4 milioane de locuitori și un buget de cheltuieli estimat pentru 2017-2018 la 11 miliarde lire), mai mulți decât Budapesta (deciziile sunt luate de cei 33 de membri ai Adunării Generale, cu 22 mai puțini decât în București). Această constatare făcută de Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România vine în contextul în care PSD intenționează, prin legea salarizării unitare, să mărească foarte mult lefurile celor care lucrează în sistemul public.

Bugetul Primăriei Capitalei pentru 2017, aprobat recent de consilierii PSD și ALDE, prevede o sumă pentru investiții echivalentă cu 2% din total. Se continuă subvenționarea RADET și a RATB în dauna investițiilor, termoficarea având doar 0,36% din buget. De asemenea, reabilitarea clădirilor cu bulină roșie a primit tot 0,36%, adică 19 milioane de lei. Se organizează în schimb târguri de Paști controversate, se construiesc statui pentru Ronald Reagan sau prințul Ranier al Monaco.