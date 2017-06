Cătălin Ivan: Gândiți-vă la umilințele la care ați fost supuși în aceste luni

Europarlamentarul Cătălin Ivan le-a transmis marți un mesaj social-democraților în care le amintește de "umilințele" la care au fost supuși în aceste luni și le solicită să pună "dorința de a nu-i dezamăgi pe cei de acasă" mai presus decât frica.

"Gândiți-vă, dragi colegi parlamentari, la umilințele la care ați fost supuși în aceste câteva luni de zile. Câți ați avut ocazia să vorbiți cu un ministru? Sau câți dintre voi au avut dreptul să ridice o problemă? Să spună conducerii că are altă opinie? Să depună amendamente la bugetul pentru 2017 și la alte legi importante? Oameni de vază ai acestei țări, în care sute de mii de români și-au pus speranțele, ați fost reduși de un singur om la o simplă masă amorfă de manevră și de vot. Am înțeles că a încercat să va învețe numele în timpul mesei de duminică seară. Nu-i prea puțin? Oare nu-i prea târziu? Eu vă știu pe mulți dintre voi și am încredere că onoarea, mândria de a face ceea este corect, dorința de a nu-i dezamăgi pe cei de acasă, vor învinge frica", a scris Cătălin Ivan pe pagina de Facebook.

Acesta a precizat că regretă "pentru prima dată" că nu face parte din Parlament, arătând că aleșii "au o șansă unică să spună stop dictaturii".

"Este pentru prima dată când regret că nu sunt membru al Parlamentului Național. Este un moment istoric, o șansă unică pentru reprezentanții românilor de spune stop dictaturii, încercării de a confisca toate instituțiile statului de către o grupare mafiotă străină de interesele românilor, a se vedea negocierile cu UDMR, dar străină și de interesele partidului. Tuturor celor din Camera Deputaților și din Senat le cer să-și aducă aminte discursul lui Liviu Dragnea la prima întâlnire a celor două grupuri reunite. Abia își luaseră mandatele. Profesori universitari, doctori, economiști, avocați, ingineri, oameni cu cariere profesionale foarte bine conturate, cu o reputație impecabilă în comunitățile de unde vin, au fost umiliți public, în fața televiziunilor, de acest personaj sinistru pentru PSD și pentru România. Îi rog să retrăiască ce au simțit atunci și, mai mult, ce au simțit familiile lor, prietenii, cunoscuții", a conchis Ivan.