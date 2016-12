Ce zice Dragnea despre afirmațiile lui Sebastian Ghiță

Liviu Dragnea a declarat miercuri că nu ia în râs afirmațiile făcute de Sebastian Ghiță într-o înregistrare video difuzată de România TV, conform cărora s-au făcut presiuni asupra lui pentru a-l denunța pe președintele PSD.

"Eu nu iau în râs aceste declarații pentru că, din păcate, nu sunt singurele informații de acest gen care au ajuns la mine, atât în timpul campaniei electorale, cât și după alegeri, mai ales după alegeri. Am primit din foarte multe părți informații de la oameni cu care nu am vorbit niciodată în viața mea și de care nici nu auzisem, care mi-au transmis că au fost presați, întrebați să spună ceva despre mine sau măcar să accepte să inventeze ceva despre mine. Nu am dat atât de mare importanță și sigur că atunci când primești astfel de informații ai o rezervă a bunului simț gândindu-te poate, într-o speranță deșartă, că nu se poate așa ceva. Această declarație asumată a lui Sebi Ghiță mă pune pe gânduri serios și cred că ar trebui să ne pună serios pe gânduri pe toți. Am înțeles că vor mai urma astfel de declarații și eu zic să le urmărim cu atenție. În ceea ce mă privește, sper să înțeleagă toată lumea care trebuie să înțeleagă că nu mi-e teamă", a spus Dragnea.

Dragnea a precizat că la adresa sa nu s-au făcut astfel de presiuni directe, dar le-a văzut "prin presă", pe un site care spunea cum o să fie băgat în pușcărie dacă îndrăznește să îl sfideze pe președinte.

Acesta a mai susținut că se fac astfel de presiuni pentru ca PSD să nu preia guvernarea și să nu pună în practică programul susținut de toți românii.