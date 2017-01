Concluziile lui Iohannis după întâlnirea cu Grindeanu

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, după discuțiile de la Cotroceni cu premierul Sorin Grindeanu și ministrul Finanțelor, că "nu va fi deloc ușor de construit un buget pe măsurile care au fost deja aprobate și cu încadrarea într-un deficit de 3%, doar el este obligatoriu".

''Am solicitat și primit informații despre cum se vede la nivel de Guvern construcția bugetului pentru 2017. După părerea mea, și asta am subliniat în cursul întâlnirii, este foarte important să avem pentru 2017 un buget sustenabil, un buget solid, care ține cont de câteva date foarte importante, cum ar fi, de exemplu, să ne încadrăm într-un deficit de sub 3%, să avem o alocare de 2% pentru Apărare, și așa mai departe. Avem promisiuni că aceste lucruri vor fi realizate'', a detaliat Iohannis după întâlnirea cu Grindeanu.

Întrebat dacă măsurile promise de PSD pun probleme bugetului, Klaus Iohannis a răspuns: ''Se lucrează pe buget și bineînțeles că discuțiile au fost de natură de a vedea care sunt intențiile Guvernului. Când vom avea bugetul, vom putea ști foarte exact cum s-a lucrat. Însă, datele cu care au venit Premierul și Ministrul Finanțelor sunt date pe care le-am avut și noi. Evident că am confruntat datele dintr-o parte și din cealaltă parte. Important e să avem un buget care ține cont de toate aceste condiționalități'.

Chestionat care este soluţia pentru încadrarea în deficit cu respectarea promisiunilor electorale, Iohannis a precizat că ''asta e problema Guvernului şi a Parlamentului'' - să vină cu un buget care este sustenabil şi se încadrează în aceste cerinţe.

''Nu va fi deloc ușor de construit un buget pe măsurile care au fost deja aprobate și cu încadrarea într-un deficit de 3%, doar el este obligatoriu'', a menționat președintele.

Pe de altă parte, Iohannis a anunțat că va promulga legea privind scutirea pensionarilor de la plata CASS și neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei.

"După analiza pe care am făcut-o și după discuția pe care am avut-o astăzi, am decis să promulg această lege în zilele următoare", a afirmat președintele.

Despre "gaura" găsită de Dragnea

Iohannis a declarat de asemenea, miercuri, că a discutat, "pe scurt", cu premierul Sorin Grindeanu despre sumele nerealizate la buget în 2016, precizând că explicaţiile suplimentare trebuie date de specialişti şi de cei care au guvernat în 2016, iar în privinţa anchetei parlamentare a spus că trebuie "să o luăm încet" cu astfel de demersuri.

"Am discutat foarte pe scurt această chestiune. Din motive pe care nu le cunosc, s-a vehiculat inițial sintagma de gaură la buget, ceea ce nici nu poate fi vorba. Este vorba de o sumă care nu s-a realizat, pur și simplu, la încasări, din motive pe care vor trebui să le explice alții, nu eu, cei care au guvernat, dar cert este că nu a plecat nimeni cu banii acasă și în această etapă e important să se lucreze foarte, foarte serios pe bugetul 2017. Eu am oferit sprijin la nivel de expert pentru această chestiune", a afirmat președintele.

"Cred că este bine să o luăm încet cu aceste anchetări din partea Parlamentului. Cred că ar fi foarte ca cei care se pricep la aceste chestiuni să facă o analiză foarte serioasă și să nu se ducă discuția la nivel de contre politice", a mai spus Iohannis referindu-se la același subiect.

Președintele Iohannis s-a întâlnit miercuri cu premierul Sorin Grindeanu și cu ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan.