Constantin, despre intrarea lui Ponta în Pro România

Daniel Constantin, fost copreședinte ALDE, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres că a depus actele la tribunal pentru înscrierea noului partid care se va numi Pro România.

Exclus din ALDE la începutul lunii mai, s-a vehiculat că 15 parlamentari l-ar putea urma pe Constantin, printre aceştia şi fostul premier Victor Ponta.

Şi dacă Daniel Constantina confirmat faptul că luni va avea loc lansarea noii formațiuni politice, nu acelaşi lucru s-a întâmplat atunci când a fost întrebat de situaţia lui Victor Ponta.

Orice partid și-ar dori un politician precum Ponta, a spus Constantin, care a precizat că nu a discutat cu Victor Ponta despre înscrierea sa în noul partid.

”Ponta e un om politic cu un bagaj de cunoștințe și simpatie de necontestat, cred că orice partid și-ar dori să îl aibă", a explicat fostul copreşedinte ALDE.

Constantin recunoaște însă că se consultă cu Victor Ponta

„M-am consultat cu dânsul şi când am intrat în Guvernul Grindeanu şi în campania electorală şi când am făcut fuziunea cu domnul Tăriceanu în care şi dânsul credea la un moment dat. Sigur, sunt alte lucruri despre care nu mai vreau să vorbesc”, a declarat Daniel Constantin.

Rolul lui Ponta în viitoarea construcţie politică

„Victor Ponta sigur că are o experienţă extraordinară. Şi a spus-o şi public că încearcă să ajute cu experienţa, împărtăşind experienţa domniei sale în domeniul politic şi nu numai. A avut, cred că asta este o chestiune pe care o recunoaşte toată lumea, o guvernare foarte bună, poate cea mai bună guvernare pe care a avut-o România după 89 până în prezent, cu rezultate extraordinare şi atunci cred că şi din punct de vedere economic are foarte multe lucruri pe care poate să le împărtăşească. Am vorbit cu domnia sa despre toate aceste lucruri, dar dânsul este membru PSD, este acolo şi dacă are alte intenţii, le va exprima domnia sa”, a declarat Constantin într-un interviu pentru Agerpres.

Întrebat dacă îl va invita pe Ponta să intre în noua formaţiune, Constantin a precizat că "nu invită pe nimeni", că nu forţează lucrurile, precizând că "(...)cine doreşte să vină, sigur că discutăm”.