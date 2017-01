Cu ajutorul cui a băgat mâna Iohannis în buzunarul românilor

Victor Ponta face dezvăluiri importante despre fostul premier Dacian Cioloș și despre președintele Klaus Iohannis.

În concepția sa, Ponta spune că Iohannis a umblat la buzunarele românilor și că Ghinea&co au furat 11,5 miliarde de lei.

“Cititi aceste date : in 2016 veniturile Bugetului Romaniei au scazut cu 11,5 miliarde de RON fata de anul 2015 ( din care 8 miliarde doar de la fonduri europene) !!!! 2,5 MILIARDE EURO!! Desi Ciolos a prezentat in Parlament un buget de 235 miliarde a incasat 221 ( in 2015 se incasasera 232)!

UPDATE - acum aflu ca in plus fata de aceasta "gaura" la Buget exista si o alta la fel de grava : ANAF a rambursat catre companiile private cu 3,15 MILIARDE RON mai putin decat in 2015!!! Guvern "de dreapta" pe naiba!

Iohannis a bagat mana in buzunarul romanilor si cu ajutorul lui Ciolos, Ghinea & Co le-a furat 11.5 MILIARDE DE RON ( adica 2.5 MILIARDE DE EURO)!!!

Acum intelegeti de ce "a fost nevoie sa moara oameni"?!?! Pentru 2,5 MILIARDE DE EURO!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.