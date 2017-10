Cum explică Tudose creșterea prețului carburanților

Premierul Mihai Tudose a susținut miercuri că prețul carburanților nu a crescut din cauza supraaccizei, ci a faptului că prețul barilului de petrol s-a mărit, influențat și de fenomenele meteo din Golful Mexic.

"Prețul carburantului nu a crescut din cauza supraaccizei. Dacă faceți o analiză pe ce înseamnă creșterea prețului la barilul de petrol, influențată de fenomenele meteo din Golful Mexic, o să vedeți că nu a crescut deloc din cauza accizei, așa cum am bănuit și am pronosticat. Domniile lor (transportatorii — n.r.) invocă o similitudine cu alte țări din UE unde se returnează o parte din acciză la transportatori. Am zis că o să avem o discuție când ne-am întâlnit luna trecută, continuăm discuțiile cu domniile lor. Amenință cu greva? Noi ce să spunem, să nu facă?", a spus Tudose miercuri, întrebat despre cerința transportatorilor români care amenință cu noi proteste.

În ședința din 30 august, Guvernul a aprobat Ordonanța de modificare a Codului Fiscal și majorarea accizelor pentru benzină și motorină gradual, în două etape: cu 0,16 lei/litru, începând cu 15 septembrie 2017, și cu încă 0,16 lei/litru, începând cu 1 octombrie 2017, niveluri valabile până în anul 2022, inclusiv.

De atunci, transportatorii profesioniști, care sunt și cei mai mari consumatori de carburanți, au amenințat cu proteste și au avertizat că vor alimenta dinafara țării dacă nu li se va restitui o parte din acciză.

Astfel, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) vrea să organizeze, în 3 noiembrie, ample manifestații de protest, atât în Capitală cât și la nivel național, nemulțumirile acestora fiind legate de accizele la carburanți, lipsa infrastructurii de transport și a unor măsuri legislative care "să salveze" sectorul.

"Menținerea accizei aplicate carburanților la nivelul actual, lipsa infrastructurii de transport și a măsurilor legislative care să salveze unul dintre cele mai importante sectoare economice autohtone, au determinat Federația Operatorilor Români de Transport să organizeze ample manifestații de protest, atât în Capitală cât și la nivel național. Pe data de 3 Noiembrie, conform solicitării depuse la Primăria Capitalei, membrii FORT se organizează pentru a manifesta în Piața Victoriei și pe centura Capitalei, după modelul aplicat în 2016, atunci când s-a reușit plafonarea tarifelor practicate de asiguratorii RCA", au anunțat transportatorii printr-un comunicat.

De asemenea, în paralel, asociațiile și filialele membre FORT vor organiza coloane de autovehicule de transport marfă ce se vor deplasa purtând în loc vizibil mesajul "Nu distrugeți complet economia ! — Protest național", iar transportatorii de pasageri vor opri activitatea în anumite intervale orare.

Potrivit reprezentanților FORT, prin aceste proteste încearcă să determine Guvernul: să renunțe la creșterea accizelor la carburanți și să returneze către transportul comercial minim 5 eurocenți/litru din acciza; să introducă o simplificare de returnare a cotei părți de acciză, după introducerea datelor autovehiculelor eligibile în sistem; returnarea să se facă pe baza facturii și a desfășurătorului de alimentări, iar returnarea să nu fie condiționată de artificii birocratice inutile, menite să descurajeze solicitarea de returnare; să renunțe în totalitate la introducerea Split TVA, deoarece "din experiența guvernelor care au introdus astfel de moduri de colectare a TVA se poate concluziona că acest mod de colectare nu aduce mai multe venituri la bugetul de stat și îngreunează artificial activitatea sectorului privat care operează legal; să rezolve problemele de reglementare în domeniul transporturilor de mărfuri și pasageri și să își asume cu termene clare dezvoltarea infrastructurii rutiere la standarde europene.