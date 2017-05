Deșeuri periculoase aruncate la întâmplare

Sunt mulți cei care aleg să-și facă injecții acasă, în loc să meargă la medic, dar habar nu au ce trebuie să facă apoi cu seringile folosite. Medicamentele expirate se pot transforma în otravă, existând pericolul să fie ingerate de copii. Seringile ajung care-ncotro, adeseori în gunoiul menajer, iar medicamentele expirate ori iau aceeași cale, ori de multe ori sunt folosite chiar și în această stare. Puțini sunt însă cei care știu că avem o lege care reglementează ce se întâmplă în astfel de cazuri.

Legea interzice categoric aruncarea deșeurilor la întâmplare și prevede chiar și sancțiuni, însă nimeni nu știe de ele, darămite să le mai aplice. Autoritățile recunosc că se află în imposibilitatea de a-i depista pe cei care pun în pericol viața celor din jur. Și asta este o nouă dovadă că avem lege, dar doar pe hârtie.

Nemulțumirile medicilor de familie

Se știe prea puțin că, spre exemplu, acele și seringile folosite trebuie duse la spital sau la medicul de familie, care, mai departe, trebuie să le predea firmelor specializate în distrugerea deșeurilor. Acestea sunt prevederile unui ordin al ministrului Sănătății din 2014, ordin de care însă nici medicii, dar nici pacienții nu au auzit. „Nu a venit nimeni la mine vreodată să-mi aducă seringi sau ace folosite. Niciodată. Mi se pare că ar fi o responsabilitate și niște costuri care nu ar trebui să fie ale noastre, ale medicilor de familie. Eu, la cabinetul meu, plătesc serviciul de incinerare pentru colectarea deșeurilor medicale. Și nici nu sunt de acord să vină toată lumea acum să colecteze aici ce are de aruncat acasă. Și mai am o nelămurire: cum aduce pacientul acele până aici, la cabinet, cum le transportă? Oare nu există un risc de contaminare?“, explică Nicoleta Tomescu, medic de familie. Pacienții nu au nici ei habar de vreo lege care i-ar putea sancționa că aruncă seringile, acele folosite și medicamentele expirate la gunoi. „Am o fetiță mică și se mai îmbolnăvește câteodată. Am o vecină care este asistentă medicală, pe care o chem să-i facă injecție atunci când este nevoie, iar acele și seringile le arunc la gunoi. Nu am știut că trebuie să le aduc la medicul de familie“, spune o femeie aflată pe holul cabinetului.

Cum se poate depista vinovatul?

Un ac și o seringă sunt foarte ușor de aruncat la gunoiul menajer, care apoi ajunge într-o pubelă ce este răsturnată. Pericolul intervine atunci când angajații de la salubritate trebuie să curețe cu mâna coșurile de gunoi stradale. Însă cei care aruncă deșeurile nu pot fi identificați. Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, cei care aruncă deșeurile medicale în locuri nepermise pot primi amenzi de până la 3.000 de lei. Dar în aceeași hotărâre de guvern nu se menționează cine aplică amenzile.

În cazul pastilelor, situația pare să fie mai simplă. Medicamentele expirate trebuie duse la orice farmacie pentru a fi date spre incinerare. Și în acest caz legea este ignorată de cei mai mulți, pentru că numai 10% din populație respectă normele. „Mai vin câteodată persoane care lasă medicamente expirate, în general bătrâni. Noi le-am spus că așa e bine să procedeze. Iar noi le dăm la ars, facem un proces verbal pentru fiecare cutiuță, cu ce conține“, ne spune un farmacist din zona Berceni. Legislația prevede obligația farmaciștilor de a prelua medicamentele returnate de pacienți. Acestea sunt puse într-o zonă specială de carantină și sunt predate pentru a fi distruse. În cazul în care farmaciștii nu respectă legea există sancțiuni de până la 3.000 de lei.

„Farmaciile ar putea să organizeze un spaţiu în care să primească medicamentele expirate, dar cheltuielile legate de distrugere, de transport de la farmacie mai departe ar trebui să fie împărţite între distribuitor şi producător. Sunt lucruri care vor trebui regândite de Ministerul Sănătaţii, dar nu numai, şi găsită o soluţie, astfel încât acest ordin să nu fie o literă moartă, ci el să fie viabil şi aplicabil pentru toată lumea“, spune Dumitru Lupuleasa, preşedintele Colegiului Farmaciştilor.