DNA cere condamnare cu executare pentru Şova

La ultimul termen de marţi în dosarul CET Govora, de la ICCJ, procurorul a cerut pentru fostul senator Dan Şova condamnarea cu executare pentru trafic de influenţă şi confiscarea sumei de 100.000 de euro, pronunţarea pedepsei fiind programată pentru data de 25 septembrie.

Procesul în care este judecat fostul senator Dan Șova și fostul director al CET Govora, Mihai Bălan, este judecat de același complet care a decis ca dosarele în care sunt implicați Călin Popescu Tăriceanu să fie reluate de la început, întrucât judecătorul Ana Maria Dascălu se va pensiona la finele lunii octombrie. Ceilalți doi magistrați din completul de judecată sunt președintele Ștefan Pistol și Geanina Arghir.

În fața instanței, procurorul a cerut condamnarea pentru ambii inculpați, Dan Șova și Mihai Bălan.

Pentru Dan Șova, acesta a cerut judecătorilor să dispună pedeapsă cu executare din care să fie eliminată perioada reținerii și a arestului la domiciliu, precum și confiscarea sumei de 100.000 de euro. Procurorul DNA a cerut închisoare și pentru Mihai Bălan și obligația la plata a 1,3 milioane de euro, cu titlul de despăgubiri.

„La inculpatul Dan Șova, fapta există și apreciem că, din probele administrate, a fost săvârșită de către inculpat. În perioada octombrie-noiembrie 2011, a pretins 5.000 de euro pe lună de la un denunțător, în schimbul intervenției sale pe lângă inculpatul Mihai Bălan, pentru încheierea unui contract de asistență juridică între CET Govora și casa de avocatură a denunțătorului", a spus procurorul.

Dan Şova a susţinut că este nevinovat şi a anunţat că va scrie o carte.

"Pentru mine personal toată această întâmplare, acest dosar a fost cu certitudine una din cele mai dure lecţii de viaţă. Primul lucru pe care l-am înţeles, am spus că mă voi specializa în inexistenţa socială a prezumţiei de nevinovăţie. Primul lucru pe care l-am înţeles a fost statutul în societate a unui acuzat. DNA îşi exprimă o opinie, această opinie exprimată publică te exclude din societate. Am trăit această excludere zi de zi. Al doilea lucru: dacă aş fi comis fapta şi invoc cu toată modestia 22 de ani de avocatură, ar fi existat căi mult mai uşoare în a merge doi ani în a mă apăra. Se puteau rezolva încă de la parchet, nu am acceptat pentru că pur şi simplu nu am comis fapta. Al treilea lucru: aceste acuzaţii, nefondate, iar concluziile avocatului sunt extrem de amănunţite, mi-au distrus viaţa, mi-au distrus cariera definitiv. (...) Sincer cred că o să scriu o carte despre tot ce am trăit în aceşti doi ani, despre toată nedreptatea, tot absurdul şi nejuridicul pe care l-am văzut din partea Parchetului", a declarat Dan Şova, în ultimul cuvânt în faţa judecătorilor.

Pronunţarea a fost stabilită pentru data de 25 septembrie.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Dan Şova şi a fostului director general al centralei de energie termică CET Govora SA Mihai Bălan, pentru trafic de influenţă şi respectiv abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al centralei de energie termică CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună. În schimbul acestui serviciu, Şova ar fi pretins de la persoana denunţătoare suma de 5.000 euro pentru fiecare lună pe perioada executării contractului, adică jumătate din valoarea lunară a viitorului contract de asistenţă juridică ce urma să se încheie între CET Govora şi casa de avocatură respectivă.

În cursul lunii decembrie 2011, între CET Govora şi societatea de avocatură s-a încheiat contractul de asistenţă juridică, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/lună. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an, iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. În perioada decembrie 2011 – decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar, către CET Govora, facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate în perioada decembrie 2011 – decembrie 2012.

În aceeaşi perioadă, Dan Şova a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasaţi în numerar, în fiecare lună, prin intermediar, la puţin timp după ce societatea de avocaţi încasa banii de la CET Govora, mai spun procurorii DNA.

În luna decembrie 2012, contractul de asistenţă juridică s-a încheiat prin ajungere la termen. La acea vreme Mihai Bălan nu mai ocupa funcţia de director general al CET Govora. În luna martie 2013 Mihai Bălan a revenit în funcţia de director general al CET Govora. În cursul lunii mai 2013, între CET Govora reprezentată de Mihai Bălan şi aceeaşi societate de avocatură s-a încheiat un nou contract de asistenţă juridică, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/lună. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an, iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora.

În cea de-a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 euro, potrivit DNA.

Din probele administrate a rezultat că cea mai mare parte a banilor primiţi de Dan Şova au fost folosiţi pentru plata unui imobil cumpărat în Bucureşti.