Dodon râde de Băsescu?

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că lui Traian Băsescu nu-i rămâne decât să-și mai depună o dată dosarul pentru redobândirea cetățeniei moldovene, transmite Unimedia.info.

„Noi am menționat care au fost motivele la etapa când a fost semnat acest decret. Acum nu are de cât să-și apere dreptul în instanță și nu are decât să-și depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetățenia Republicii Moldova”, a declarat Dodon în cadrul unei întâlnirii cu președintele Federației Internaționale de Șah, Kirsan Iliumjinov.

Săptămâna trecută, Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Igor Dodon, pe motiv că i-a retras cetăţenia în mod „arbitrar”.

La data de 3 ianuarie, Igor Dodon a anunțat că a semnat decretul de retragere a cetățeniei lui Traian Băsescu, așa cum declarase anterior.

„Am semnat decretul privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova domnului Traian Băsescu. Astăzi a avut loc şedinţa Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Au fost examinate detaliat conditiiile legale de acordare a cetăţeniei dlui Băsescu.

Anterior, în calitate de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, am spus că cetăţenia i-a fost acordată dlui Băsescu în mod ilegal.

Traian Băsescu a îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalităţii Republicii Moldova prin anexare la România. Încă din perioada aflării sale în exerciţiul funcţiei de preşedinte al României, acesta a refuzat să recunoască statalitatea moldovenească şi existenţa poporului moldovenesc.

Toate cele menționate vin în gravă contradicție cu prevederile legii supreme – Constituția Republicii Moldova. Mai mult decât atât, în cadrul procedurii de acordare a cetăţeniei RM lui Băsescu, au fost ignorate numeroase avize din partea mai multor instituţii, inclusiv faptul existenţei urmăririi penale.

Prin retragerea cetăţeniei Republicii Moldova domnului Traian Băsescu, voi repara încălcarea legii, comisă de fostul preşedinte.

Respectul față de Republică Moldova, față de poporul nostru, față de istoria noastră de secole, față de suveranitatea și independența noastră va fi în continuare o preocupare de bază pe parcursul mandatului oferit de popor. Și oricine atentează la aceste valori și realități va avea de suportat consecințele care se impun conform legii”, a scris Igor Dodon pe Facebook la acea vreme.