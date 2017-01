Donald Trump: NATO este învechită

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a descris NATO ca fiind o organizație "învechită" și a reproșat statelor membre că nu-și achită contribuția la apărarea comună, bazându-se pe Statele Unite, potrivit AFP, citată de Agerpres.

"Am spus cu mult timp în urmă că NATO are probleme. În primul rând că este învechită, pentru că a fost concepută acum ani și ani", a spus Trump, într-un interviu acordat cotidianului german Bild și cotidianului britanic The Times.

"În al doilea rând, țările (membre) nu plătesc ceea ce ar trebui", a adăugat Trump, referindu-se la faptul că puține dintre statele din alianța atlantică ating nivelul de 2% din produsul lor intern brut pentru cheltuieli militare, obiectiv al NATO fixat în 2014.

"Noi trebuie să protejăm aceste țări, dar multe dintre ele nu plătesc ceea ce ar trebui", a subliniat viitorul președinte american, care a apreciat că "aceasta este foarte nedrept față de SUA".

"Nu există decât cinci țări care plătesc ceea ce ar trebui. Cinci. Nu este mult", a criticat el.

Președintele ales american a spus că a calificat de asemenea NATO ca învechită " pentru că nu s-a ocupat de terorism".

Cu toate acestea, "NATO rămâne foarte importantă pentru mine", a declarat Trump, potrivit Bild.

Criticile președintelui ales riscă să reîntărească temerile aliaților SUA asupra politicii viitoare a Washingtonului, notează AFP.

În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale, Donald Trump a suscitat neliniște în special în rândul țărilor din Europa de Est din vecinătatea Rusiei, părând să pună în cauză obligația de solidaritate între țările NATO în caz de agresiune.

El spusese că ar reflecta de două ori înainte de ajuta o țară NATO dacă costurile Statelor Unite pentru susținerea acesteia nu erau "rezonabil rambursate".

Secretarul general al NATPO, Jens Stoltenberg, i-a răspuns atunci apreciind că alianța transatlantică este, în opinia sa, mai necesară ca oricând. "Nu este momentul să repunem în cauză parteneriatul între Europa și Statele Unite", a spus el.