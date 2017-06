Dragnea, despre proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor

Liviu Dragnea a declarat marți că va vorbi miercuri despre proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor, atunci când va intra în dezbaterea plenului Camerei Deputaților. El a spus că a discutat pe forma finală a legii cu președintele Comisiei de muncă și cu ministrul Muncii, Olguța Vasilescu.

"De la 8,00 dimineața sunt aici, am discutat pe forma finală a legii salarizării cu președintele Comisiei de muncă, cu ministrul Muncii, iar proiectul de lege va intra mâine (miercuri — n.r.) în plen la dezbateri. O să vă spună mult mai bine Olguța Vasilescu astăzi după comisie și eu mâine o să vorbesc în plen. Ca să lămurim toate lucrurile. Până la urmă știți care este informația? Informația e că, de exemplu la medici, salariile cresc cu mai mult de 100% , deci cresc, nu scad, ca să ne înțelegem. Am spus mereu și în campania electorală și după alegeri, am spus mereu că e o creștere etapizată. Noi facem o lege care la final, 2018 pentru unii, 2020 pentru alții, 2022 pentru alte categorii, la final o să existe o grilă de salarizare simplă, clară și corectă, nu să facem o lege care să intre în vigoare de mâine și peste o lună să fie anulată cum s-a mai întâmplat", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă legea salarizării unitare este sustenabilă, Dragnea a spus: "Categoric, da".

"Impactul bugetar al acestei legi este de cinci miliarde de lei, din cele șapte miliarde se întorc două miliarde de lei și ăsta este unul din motivele pentru care se duce în luna martie creșterea finală pentru Sănătate pentru că la ei crește deja din ianuarie cu 25% și ajunge până la 125-150 % în martie, la care se adaugă și impozitul pe venit zero. În afară de asta trebuie să ținem cont de faptul că de la alegeri și până acum au fost adoptate deja o serie de măsuri de creșteri salariale pentru anumite categorii și ele trebuie să fie incluse în această anvelopă", a menționat liderul PSD.

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a anunţat că majorările salariale în Educaţie şi Sănătate se vor face etapizat, respectiv cu 25% de la 1 ianuarie pentru toţi bugetarii.

Astfel, restul majorărilor salariale, adică de până la 50% pentru profesori şi până la 100% pentru medici şi asistenţi se vor face de 1 martie.