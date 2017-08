Dragnea: România, foarte aproape de a se trezi cu o poliție politică

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut duminică seara, că în momentul de față țara este aproape de a avea o poliție politică, exprimându-și în același timp încrederea în șeful SRI, Eduard Hellvig.

"România este foarte aproape — încă nu e—, este foarte aproape de a ne trezi într-un timp rezonabil cu o poliție politică. Asta este o noțiune foarte grea. Nu suntem în situația în care să avem poliție politică, dar suntem foarte aproape de a avea așa ceva. Am mari speranțe în Eduard Hellvig, directorul SRI, îl știu, are o concepție destul de modernă, sper să reziste la orice tentație, pentru că tentațiile sunt foarte mari. Prin ceea ce a făcut până acum se pare că lucrurile sunt în regulă ca și abordare", a declarat Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a apreciat totodată că în România există foarte multă manipulare și influență asupra unor instituții care ar trebui să fie independente.

"Există foarte multă manipulare și există foarte multă influență asupra unor instituții care ar trebui să fie total independente, pentru a ne da fiecăruia dintre noi garanția că în România, dacă nu greșești și dacă nu încalci o lege și dacă nu furi, poți să dormi liniștit", a mai spus Dragnea.

Președintele PSD, care se consideră o țintă, a spus că își asumă riscurile pentru a schimba sistemul.

” Sistemul nu se lasă ușor. Sunt ani de zile de legături știute, neștiut, obscure. E vorbesc de un concept gândit în 2005- 2006, nu ușor, dar cu răbdare, eu asumându-mi toate riscurile, dar acest proces trebuie dus la capăt.

Am spus și în 2012, nu am cum să stau în genunchi. Mor în picioare. Nu poți să treci prin poziții publice și în urma ta să rămână teamă și nervi. Cred în ce am propus în campanie. (...) Sper că și colegii mei, nu știu dacă toți, să aibă genunchii tari”, a afirmat Dragnea.

Liviu Dragnea a mai precizat, la Antena 3, că în dosarul Referendumului a început procedurile pentru a se adresa CEDO, după ce instanța supremă l-a condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare.

”Merg la CEDO (cu dosarul refrendumului - nr.). Cel de sus hotărește, dar dacă te simți total nevinovat, nu ai cum să nu speri că cineva până la urmă va sparge gheața” a declarat președintele PSD.

Dragnea a făcut referire și la familia sa: ”Pe fosta soție o târăște în proces, fiul meu, am înțeles că și pe el vor să îl ia țintă”.

Liviu Dragnea a comentat și dosarul Tel Dum, susținând că din 2004 unii caută o legătură a sa cu această firmă, în timp ce alte indicii sunt căutate la persoane pe care nu le cunoaște.

”Din primăvara lui 2016, când oameni din diverse locuri din țară transmiteau unor cunoștinte comune că au fost chemați să spună dacă mă cunosc. Eu nu am rezervă că sunt țintă. Poate nu vom mai avea asemenea atitudini, sper cât mai curând.Vorbeam cum e abordată relația de control a firmelor românești. Merg peste ei, percheziții, dosare, se dau informațiile în presă, și sunt multe exemple. Băncile își retrag creditele, firma se apropie de insolvență, firma care producea pentru stat nu mai produce. Firme românești. Nu spun că trebuie controlate și cele străine, dar trebuie altă abordare”, a afirmat acesta.